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Beykoz’da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale etti, alevler kontrol altında

Beykoz’daki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekiplerin hızlı çalışmasıyla alevler kısa sürede kontrol altına alındı.

Haber Merkezi
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Beykoz’da ormanlık alanda yangın: Ekipler müdahale etti, alevler kontrol altında
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İstanbul’un Beykoz ilçesinde ormanlık bir alanda yangın çıktı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangın kontrol altına alındı

Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı ve koordineli müdahalesi sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, yangının çıkış nedeni ise araştırılıyor.

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