Türk Henkel’in Ankara fabrikası Avrupa’nın 2’nci, Orta Doğu’nun en büyüğü oldu

Türk Henkel, 7 milyon Euro’luk yatırımla Ankara’daki Tüketici Markaları Fabrikası’nda önemli bir dönüşüme imza attı. Bu stratejik adım kapsamında, şirket ülkemizdeki "Tüketici Markaları" üretimini Ankara’daki fabrikasında tek çatı altında birleştirdi. Böylece fabrikada daha modern, daha teknolojik ve sürdürülebilir bir üretim altyapısı oluşturuldu.

Geçtiğimiz hafta Medpartners ekibinin düzenlediği bir fabrika ziyareti için Ankara’daydık. Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız ve Türk Henkel Ankara Tüketici Markaları Fabrikası Direktörü_Özgür Dilmen'den, tesisin son dönemde gerçekleştirdiği dönüşümün öyküsü, yatırımları, iş modeli ve sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi aldık.

Yıldız ve Dilmen'in verdiği bilgiye göre, Almanya’dan getirilen yeni makine parkuru sayesinde Gliss ve Blendax gibi markaların üretildiği kozmetik tesisinin üretim kapasitesi %50 oranında artırıldı. Böylece, operasyonel süreçlerde hız ve verimlilik artırıldı. Bu yatırımla birlikte, Ankara’daki operasyon daha esnek ve çevik bir tedarik zinciri yönetimine geçiş yaptı. Böylece, Henkel’in bu alanda dünyadaki dördüncü, Avrupa’daki ikinci ve Orta Doğu’daki en büyük üretim tesisi konumuna yerleşti.

Beş yılda 25 milyon euro’luk yatırım

Türk Henkel Yürütme Kurulu Başkanı ve Henkel Tüketici Markaları Genel Müdürü Güray Yıldız, Türkiye’deki Tüketici Markaları üretimlerini Ankara Fabrikası’nda tek çatı altında birleştirilmesinin önemli bir stratejik karar olduğunu belirtti. Bu sayede, kuruluşun uzun vadeli rekabet gücünü artırdıklarını, operasyonları sadeleştirerek ve üretimi optimize ederek uzun vadeli bir değer yaratmayı hedeflediklerine dikkat çekti.

Güray Yıldız yatırımla ilgili ise şu yorumu yapıyor: “Bu kapsamda, son beş yılda Ankara’daki tesisimize yaptığımız 21 milyon euro’yu aşan yatırım da stratejimizin arkasındaki uzun vadeli bakış açımızı yansıtıyor.”

1963’den beri Türkiye’de faaliyet gösteriyor

Henkel 1876 yılında kurulmuş bir küresel dev. Dünya genelindeki pek çok pazarda lider konumunda olan markalara sahip. Henkel’in "Yapıştırıcı Teknolojileri İş Birimi” dünyada yapıştırıcı, yalıtım malzemesi ve kaplama sektörlerinde ilk sıralarda yer alıyor. “Tüketici Markaları İş Birimi” çamaşır, ev bakım ve saç bakım kategorilerinde rekabet ediyor. Başta Loctite, Persil ve Schwarzkopf olmak üzere küresel ölçekte lider markalara sahip olan şirket 47.000 kişiye istihdam sağlıyor. Henkel’in imtiyazlı hisse senetleri, Almanya DAX borsa endeksine kayıtlı. Kuruluş, 2024 mali yılında yaklaşık 21,6 milyar Euro satış ve yaklaşık 3,1 milyar Euro düzeltilmiş faaliyet karı bildirdi.

1963 yılında kurulan Türk Henkel ise Yapıştırıcı Teknolojileri ve Tüketici Markaları olmak üzere iki stratejik iş alanında faaliyet gösteriyor. Gebkim, Tuzla ve Ankara’da üç fabrikaları olan kuruluşun 850’i aşkın çalışanı mevcut.

Henkel’in, Orta Doğu’daki En Büyük Tüketici Markaları Üretim Üssü Ankara’da…

Türk Henkel’in Tüketici Markaları üretiminin merkezi hâline getirdiği Ankara Fabrikası, Henkel’in bu alanda dünyadaki dördüncü, Avrupa’daki ikinci ve Orta Doğu’daki en büyük üretim tesisi konumunda. 80 bin metrekare açık alan ve 40 bin metrekare kapalı alanda kurulu tesiste 200’ün üzerinde çalışan görev yapıyor. Kampüs bünyesinde Toz Deterjan, Kozmetik, Likit Deterjan ve Sülfonasyon Tesisleri olmak üzere dört farklı üretim tesisi yer alıyor. Bu tesislerde Persil, Tursil, Pril, Bref, Perwoll, Vernel, Gliss ve Blendax markalarının üretimi gerçekleştiriliyor.

Yüksek üretim gücü ve otonom sistemler

Ankara Tüketici Markaları Fabrikası sadece büyüklüğü ile değil, üretim gücüyle de öne çıkıyor. Bu tesiste üretilen Henkel deterjanlarıyla çamaşır makineleri her yıl yaklaşık 500 milyon kez çalıştırılıyor. Yine burada üretilen şampuanlarla yılda ortalama 900 milyon kez saç yıkanıyor. Aynı şekilde fabrikadan çıkan ürünlerle, yine her yıl ortalama 18 milyar kez temizlik rutini gerçekleştiriliyor.

Türk Henkel’in Ankara Tüketici Markaları Fabrikası’nda üretim otonom sistemlerle gerçekleştiriliyor. Tam entegre ve otomatikleşmiş hatlar sayesinde hem üretim hızında hem de kalite kontrol süreçlerinde yüksek standartlar sağlanıyor.

Çalışanların eğitimine destek

Ankara Tüketici Markaları Fabrikası “Yağmur suyu geri kazanımı ve kolisiz üretim sistemi” benzeri öncü projelere imza atarak Henkel’in küresel üretim ağı içinde de birçok ilke de ev sahipliği yapıyor. İş Güvenliği Akademisi ve Henkel Eğitim Akademisi gibi uygulamalarla da öne çıkan kuruluş, çalışanlarının gelişimini dijital öğrenim platformlarıyla destekliyor.

Ham Madde Üreten Entegre Sistem

Ankara Tüketici Markaları Fabrikası bünyesinde yer alan Sülfonasyon Tesisi’nde ise Türk Henkel’in ürünlerinde kullanılan sles ve labsa ham maddelerinin üretimi gerçekleştiriliyor. Toz ve likit deterjanlardan şampuan gibi kozmetik ürünlere kadar pek çok formülasyonun temel girdisini oluşturan bu ham maddeler, yine tam otomasyonla çalışan ve insan müdahalesi gerektirmeyen üretim hatlarında üretiliyor. Burada üretilen ham maddeler, sadece Ankara’daki üretim süreçlerinde değil, Henkel’in farklı ülkelerdeki fabrikalarında da kullanılarak global üretim ağına katkı sağlıyor.

Ödüllü Sürdürülebilirlik projeleri

Henkel küresel olarak net hedefler doğrultusunda uyguladığı sürdürülebilirlik stratejisiyle öncü bir kuruluş. Türk Henkel için de sürdürülebilirlik iş modelinin merkezinde yer alıyor. Kuruluş, Ankara Tüketici Markaları Fabrikası’nda yürüttüğü “Karbon Verimli Lojistik” yaklaşımıyla, lojistik süreçlerde karbon salımını azaltan uygulamaları hayata geçirdi. Bu kapsamda devreye alınan çevre dostu, yüzde 100 elektrikli tırlar ile yapılan taşımalarda, yılda 40,84 ton karbondioksit tasarrufu sağlanıyor.

2024’te fabrikanın enerji verimliliği projeleri Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ödüllendirildi. Temiz Enerji Bakanlığı’ndan ‘Enerji Yönetimi İçgörü Ödülü’ kazanıldı. Böylece Türk Henkel, ülkemizde ve Henkel’in global yapısı içinde bu prestijli ödüle sahip olan ilk şirket olma unvanını elde etti. 2025 yılında ise Tedarik Zinciri Mükemmellik Ödülleri MEA 2025 kapsamında ‘Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Ödülü’nün sahibi oldu.