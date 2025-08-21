bonVeno 'alışverişte yeni alışkanlık' yaklaşımıyla beş yılda 1000 mağaza hedefliyor

Metro’nun kent dokusuna entegre olan, mahalleler içinde son tüketicilere yakın noktalarda yer alan yeni nesil mağaza konsepti bonVeno büyük bir hızla yaygınlaşıyor. İlk mağazasını 2023 yılı Haziran ayında Bostancı’da açan marka, İstanbul içerisinde 60 mağazaya ulaştı.

Tüketicilerin kolay, pratik market alışverişi ile yemek-içme ihtiyaçlarını karşılamak için mağazalar her gün 07.30-22.00 arasında hizmet veriyor. Hız, kolaylık ve pratiklik arayan müşteri grupları için günlük ve haftalık alışverişlerinde ihtiyaç duyulan tüm ürünleri bir araya getiriyor. Mağazalarda sandviç, pizza, kahve, kurabiye türü bir cafe’nin sunacağı ürünlerin servis edildiği dinlenme ve oturma alanları da mevcut.

Geçtiğimiz hafta İstanbul mağazasında bonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, Kurumsal İletişim sorumlusu Gizem Karataş ve Şişli Kurtuluş Mağaza Müdürü Erkan Yıldırım’la sohbet ettik. Eda Özkan markanın gelişim öyküsü ve en yeni sosyal sorumluluk projeleri hakkında sorularımızı yanıtladı.

BonVeno nasıl doğdu?

bonVeno İspanyolca hoş geldiniz demek. Biz “Alışverişte Yeni Alışkanlık O” mottosuyla, alışveriş deneyimini farklılaştıran, ihtiyaca yönelik yenilikçi çözümler sunuyoruz.

Türkiye dünyada ilk bonVeno mağazasının açıldığı ülke oldu. En hızlı büyüyen de yine biz olduk.

Metro bu denklemin neresinde yer alıyor?

Müşterilerimize Metro’nun kendi markalı ürünlerini yürüme mesafesinde ulaşabilecekleri noktalarda bulma imkanı sunuyoruz. Kendi markalarımızın yanı sıra başka markalar da var. Her 2 müşteriden 1'inin sepetinde Metro markalı ürün yer alıyor.

Yeme içme bölümüne talep nasıl?

Her üç müşterimizden biri yeme içme çözümlerini tercih ediyor.

Ne kadar yatırım yapıldı?

Bugüne kadar toplam 350 milyon TL yatırım rakamına ulaşmış olduk. Yılsonuna kadar yatırımı ikiye katlayacağız.

Hedefinizde ne var?

Her mahalleye bonVeno enerjisini taşımayı ve 2025 sonunda 100 mağazaya ulaşmayı hedefliyoruz. 5 yıl içinde ise farklı iş modelleriyle1000’den fazla mağaza ile hizmet alanımızın genişleme planımız var.

Öncelikle, İstanbul’un farklı ilçelerinde yeni mağazalarımız olacak. Sonra da hedefimiz ise Metro’nun bulunduğu büyük şehirlere yatırım yapmayı planlıyoruz.

Mağaza büyüklüğü ne kadar?

En küçük mağazamız 45, en büyük mağazamız ise 250 metrekare.

Kaç ürün sunuluyor?

En küçük mağaza formatı olan 45 metrekarede bile 1.500’e yakın ürün çeşidi mevcut. Mağaza ortalamasına bakıldığında ise 2.500 ila 3.000 çeşit arasında değişen bir ürün gamı bulunuyor. 3.000 ürünün 2.800’ünün gün içinde hareket aldığını görüyoruz.

Toplamda kaç kişiye istihdam sağlıyorsunuz?

Mağaza ve ofislerimizde yaklaşık 400 çalışanımız var. 2025 sonunda istihdamda 700 kişiye ulaşmayı hedefliyoruz.

İstihdam yaratırken kadın erkek eşitliğine önem veriyoruz. Şu anda %50 oranında kadın çalışana sahibiz. Hatta tüm kadrosu kadınlardan oluşan 2 mağazamız mevcut.

Her semt ve her mahalle kendine has özelikler taşıyor. Dolayısıyla her bonVeno’nun da o mahalleye özel olması amaçlanıyor. Bu nedenle mağazalara “Mert’in bonVeno’su”, “Fulya’nın bonVeno’su” örneğinde olduğu gibi çalışanlardan birinin ismi veriliyor.

bonVeno nasıl farklılaşıyor?

bonVeno’yu ayrıştıran en önemli özelliği çeşitlilik. En küçük mağazamızda bile mahallenin ihtiyacına uygun çok çeşitli ürün sunuyoruz.

Meyve ve sebze çeşitleri, temel gıda, donuk ürünler ve kişisel bakım ürünlerinin yanı sıra bonVeno, alternatif beslenmeye uygun ürün çeşitleri ile de fark yaratıyor.

Taze meyve sebze reyonumuzda ürünleri mevsiminde ve Metro’nun ürün kalite ve güvencesinin yanı sıra %100 izlenebilirlik imkânıyla müşterilerimize sunuyoruz.

Yeme içme çözümlerinizde neler var?

Taze sandviç ve tost çeşitleri, simit, börek, çörek, kruvasan, sosisli, dürüm, pizza, pide, makarna ve pilav çeşitleri, sütlü tatlılar, kek, kremalı börek, frambuazlı çörek gibi yemeye hazır ürünlerimiz sayesinde, mahallede güçlü bir komşuluk ilişkisi yaratıyoruz.

Pazarlama etkinlikleriniz nasıl?

bonVeno Mobil üzerinden sunduğumuz kampanyalarımız, özellikle gençler tarafından büyük ilgi görüyor. Ağırlıklı olarak yeme içme tarafında bizden kupon beklentileri oluyor. Bu talebe karşılık vererek onların çok daha uygun fiyatlı alışveriş yapabilmelerini sağlıyoruz.

Kaç kullanıcınız var?

bonVeno mobil uygulamamız şu anda 45.000 kullanıcıya sahip.

Sosyal sorumluluk projeleriniz var mı?

Bulunduğumuz semtlerde gençlere yönelik sosyal sorumluluk misyonu ile “İlk İşim O” projesini hayata geçiriyoruz.

İş hayatına erken adapte olmak gençlerin gelir kazanımının da ötesinde, sorumluluk bilinci elde etmelerine ve geleceklerini daha rahat şekillendirebilmelerine olanak tanıyan bir proje bu. Amacımız, eskiden gençlerin yaz aylarında mahalledeki komşu esnafta çalışarak para kazanan ve hayata dair ilk sorumluluklarını öğrenme geleneğini, modern mağazacılık anlayışıyla yeniden canlandırmak.

“İlk İşim O” projesi nasıl ilerliyor?

Gençlere ilk iş deneyimlerini evlerine yürüme mesafesinde yaz döneminde part-time iş imkânı sunarak gençlerin ilk iş deneyimlerini kazanmalarını diliyoruz.

Proje kapsamında, İstanbul genelinde bulunan 50’yi aşkın bonVeno mağazası 1 Temmuz itibarıyla 18-22 yaş aralığındaki en az lise mezunu gençlere part-time iş imkânı sunuyoruz.

Gençler, İnternet üzerinden bonveno.com.tr adresinden ya da mahallelerindeki bonVeno mağazalarına doğrudan başvurabiliyorlar. Değerlendirme sonucunda işe başlayanlar haftada 30 saat çalışıyor.

Her mağazada en az bir öğrencinin istihdam edilmesini hedefliyoruz. Dileyen gençlere eğitim döneminde de part-time olarak bonVeno mağazalarında çalışmaya devam etme imkânı sunuyoruz.