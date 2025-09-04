Huawei Pura 80 Ultra, Türkiye’yi yerel fotoğrafçıların gözünden dünyaya tanıtıyor

Dünyanın en önemli teknoloji kuruluşlarından olan Huawei, bağlantı teknolojileri ve altyapı yatırımlarıyla rakipsiz bir konumda bulunuyor. Altyapıdaki üstünlüğünü, cihazlarla da destekleyen kuruluş tüketici beklentilerini, değişen ihtiyaçları yakından takip ediyor. Büyük bir süratle yeni çözümler üretiyor ve küresel rekabetteki taşların yerinden oynamasına neden oluyor.

Almanya, İsveç, ABD, Fransa, İtalya, Rusya, Hindistan ve Çin de dahil olmak üzere 15 Ar-Ge merkezine sahip olan Huawei’in, ürün ve servisleri, 170’ten fazla ülkede, dünya nüfusunun üçte birine yakın bir bölümüne erişiyor. Kuruluş, akıllı telefon, tablet, PC, giyilebilir teknolojiler, bulut hizmetleri ve bağlantı teknolojileri alanında geliştirdiği ürünlerle devrim niteliğinde özellikler sunarak, kullanıcıların farklı ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler getiriyor.

Geçtiğimiz günlerde, Huawei Tüketici Elektroniği Grubu Avrupa CEO'su Tony Rong Huawei’in üç yeni ürününün lansman toplantısı için Türkiye'ye geldi. İstanbul'daki etkinlikte, Pura 80 Serisi, MatePad ve 11.5 ve ev interneti deneyimini kökten değiştirme iddiasıyla piyasaya sunulan Wi-Fi 7 destekli router modeli WiFi X1 Pro’nun özellikleri hakkında sunumlar gerçekleştirildi.

Gecenin yıldızı ise Huawei Pura 80 serisiydi. Mobil fotoğrafçılıkta yeni bir çığır açmaya hazırlanan Huawei Pura 80 Serisi gelişmiş kamera sistemiyle profesyonel fotoğrafçıların ihtiyaçlarına cevap verecek donanım özelliklerine sahip.

Huawei yetkililerinin verdiği bilgiye göre, serinin güçlü üyesi Huawei Pura 80 Pro, Türkiye’de ön satışa çıktığı ilk günden itibaren rekor ilgiyle karşılaşmış. Model, 1 inçlik “Ultra Aydınlatma Kamerası” ve değişken diyafram açıklığı ile özellikle düşük ışık koşullarında üstün bir performans sunuyor.

Serinin zirvesindeki Huawei Pura 80 Ultra ise bağımsız değerlendirme kuruluşu DXOMARK tarafından 175 puanla dünyanın en iyi mobil kamerası olarak tescillenmiş durumda. Huawei Pura 80 Ultra, sektörde bir ilk olan “Değiştirilebilir Çift Telefoto Kamera” sistemine sahip.

Bu sistem, 3.7x ve 9.4x optik zoom arasında akıllıca geçiş yaparak en uzak detayları bile büyük bir netlikle yakalıyor. 1 inçlik Ultra Aydınlatma HDR ana kamerası ve f/1.6-f/4.0arasında değişebilen fiziksel diyafram açıklığı, her ışık koşulunda profesyonel kalitede sonuçlar sunuyor. Cihazın dayanıklılığı ise “İkinci Nesil Kristal Zırh Kunlun Cam” ile güvence altına alınmış durumda.

Küresel düşün, yerel davran

Huawei Pura 80 Serisinin tanıtım kampanyası ürünlerin iddialı kamera performansını yansıtmak amacıyla tasarlanmış. Çalışmaların yaratıcı stratejisi ise “Küresel düşün, yerel davran” yaklaşımı üzerine kurulu. Proje için Türkiye'nin farklı şehirlerinden yerel fotoğrafçılar seçilmiş. Sanatçılar, Huawei Pura 80 Ultra ile çok özel kareler yakalamışlar.

Tanıtım filmi, Mardin’den Nevşehir’e, Gaziantep’ten Trabzon’a, Marmaris’ten İstanbul’a uzanan bir yolculuğun eseri. Kampanyayı hazırlayan reklam ajansı, AdmBrs Reklam ve Yaratıcı Grup Lideri Adem Barış Sekme, altı fotoğraf sanatçısını buluşturarak değerli bir birlikteliğe imza atmış.

Mustafa Kılıç’ın Mardin; Ahmet Yavuklu’nun Şanlıurfa; Nuri Çorbacıoğlu ve Adem Barış Sekme’nin Nevşehir; Beytullah Eles’in Gaziantep ve Trabzon; Naim Aydar’ın Marmaris ve Hürdoğan Keskin’in İstanbul fotoğrafları bir araya gelerek harika bir Türkiye mozaiği yaratmışlar. Fotoğrafçıların Türkiye kareleri, yönetmen Eray Mert’in yorumuyla bir filme dönüşmüş.

Fotoğrafa gönül veren ustalar…

Nuri Çorbacıoğlu

Denizli doğumlu. 20 yıldır fotoğraf çekiyor

Öğretmen olarak çalıştığı Kayseri’de Yılkı Atlarını ilk keşfeden olup fotoğraflayarak turizme kazandırdıktan sonra öğretmenlik ve akademisyenlik hayatını bırakarak, fotoğrafı yaşam tarzına çevirdi.

FIAP ( uluslararası fotoğraf sanatı federasyonu) tarafından 2012 yılında dünya çapında aldığı 100 den fazla ödüllere istinaden AFIAP (uluslararası fotoğraf sanatçısı) ünvanı ile onurlandırıldı.

Profesyonel iş olarak fotoğraf ve belgesel projeleri yapan Çorbacıoğlu , ağırlıklı olarak dünyadan gelen fotoğrafçılara tüm Türkiye’de fotoğraf turları düzenliyor. Aynı zamanda ulusal bir kanalda ‘Türkiye’nin Fotoğraf Rotaları’ isminde bir belgesel yapıyor..

Adem Barış Sekme

1979 yılında İstanbul’da doğan Adem Barış Sekme, 25 yıldır reklam sektöründe yer alıyor. Hobi olarak başladığı fotoğrafçılığı 20 yıldır profesyonel olarak sürdüren Sekme, hem doğa hem şehir yaşamını kendine özgü bakışıyla kadrajına yansıtarak geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Halen sosyal medya odaklı bir reklam ajansının yöneticiliğini yapan Sekme, farklı coğrafyalarda edindiği deneyimlerini ve gezip gördüğü yerleri hem profesyonel hem de kişisel bakışıyla sosyal medyada paylaşmaya devam ediyor. Yaratıcı projeleri, estetik anlatımı ve özgün içerikleriyle yalnızca Türkiye'de değil, dünya çapında da takip edilen bir isim olmayı başardı.

Video ve fotoğraf prodüksiyonunda elde ettiği deneyimi, sosyal medyada marka iş birlikleriyle buluşturan Sekme, Türkiye’de bu alanda öncü isimlerden biri olarak öne çıkıyor. Çeşitli ulusal ve uluslararası markalarla gerçekleştirdiği projelerde, markaların hikâyelerini yaratıcı bir görsel dil ile hedef kitleye ulaştırmayı başarıyor.

Ahmet Yavuklu

01 Mayıs 1989 doğumlu antropolog Ahmet Yavuklu, Şanlıurfa Viranşehir’de geleneksel dövme (Deq) kültürü üzerine araştırmalar yürütüyor. Fotoğraf ve belgesel çalışmalarıyla dövmeli kadınların ellerinde saklı hafızayı gün yüzüne çıkaran Yavuklu, kültürel mirası belgeleyerek geleceğe aktarmayı amaçlıyor.

Beytullah Eles

1988 Adıyaman Besni’de doğdu.

Yaklaşık 12 yıldır fotoğraf çekiyor. Profesyonel olarak insan, yaşam ve belgesel fotoğrafçılığı yapıyor. Aynı zamanda Anadolu ajansı serbest foto muhabiri.

Aralarında “Uluslararası 2025 Siena Onur ve Başarı Ödülü”, “2024 Fiap Altın Madalya” gibi önemli ulusal ve uluslararası pek çok ödülün sahibi.

Mustafa Kılıç

1991 yılında Mardin Kızıltepe ilçesinde doğdu. Profesyonel fotoğraf sanatı ile uğraşıyor. Aynı zamanda 2 yıldır Foto Muhabir olarak çalışmalarına devam ediyor. TFMD ve DBF üyesi. Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP) AFIAP unvanına sahip olan Kılıç, ulusal yarışmalarda jüri üyesi olarak görev aldı. Fotoğraflarını farklı sergilerde izleyicilerle buluşturdu. Birçok dergide fotoğrafları yayınlandı. Ulusal ve Uluslararası yarışmalarda derece ve ödüller aldı.

Hürdoğan Keskin

Sarıkamış Kars doğumlu olan ancak babasının işi gereği birçok şehirde yaşadığını ifade eden Keskin fotoğrafçılığa olan ilgisini şu cümlelerle dile getiriyor:

“İlkokulu 3 farklı şehirde okuyarak bitirdim. O zamandan itibaren derslerden çok resimle, sinemayla ve tiyatroyla falan ilgiliydim. Çalışkan bir öğrenci değildim ama yaratıcı bir çocuktum, iyi resim çizerdim, Aziz Nesin hikayelerini tek başıma her karakteri canlandırarak sahnelerdim. Halk dansları oynardım, bu alanda uzun yıllar eğitmenlik yaptım birçok insan yetiştirdim. Sonrasında Toyota Türkiye de kısa bir çalışma sürecinin ardından kendi reklam işimi kurdum. Yıl 1998 e geldiğinde işim gereği ilk fotoğraf makinem Minolta dynax 9 ile fotoğraf çekmeye başladım. Fakat iş dışında pek fotoğraf çeken biri değildim , 2013'den itibaren Huawei kullanmaya, 2016 dan itibaren de iş dışında fotoğraflarımı sadece Huawei telefonlarla çekmeye başladım. Telefon, hareket kolaylığı ve hafifliği ile fotoğrafla daha fazla zaman geçirmeme yardımcı oldu. O günden beri mobil fotoğrafçılık alanında içerik üretmeye ve kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Fotoğraf çekmek benim için tam anlamıyla bir terapi. İşimin ve yaşadığımız dönemin bütün stresinden fotoğraf çekerek kaçabiliyorum, Mimari yapıları, sokakları, insanları, hayvanları fotoğraflamayı seviyorum. Gece fotoğrafları, uzun pozlamalar, makro fotoğraf en sevdiklerim.”