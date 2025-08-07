Borusan Sürdürülebilir Fayda Projesi üçüncü yılında 428 başvuru aldı

Borusan Holding 2022 yılında "Herkesin Faydasına" çağrısıyla bir program başlattı. İklim, insan, inovasyon odak alanlarındaki projelere destek olma amacı taşıyan “Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı” üç yılda çevreye ve topluma değer katan 10 girişime destek oldu.

Üçüncü dönem, geçtiğimiz günlerde sonuçlandı. İklim kriziyle mücadele ve eşitsizliklerin azaltılmasına odaklanılan bu dönemin kapanış etkinliğinde, seçilen üç yenilikçi projenin süreç boyunca kaydettiği gelişimin öyküsü paylaşıldı.

Borusan Holding İnsan, İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Başkanı Nursel Ölmez Ateş’in verdiği bilgiye göre, 3. Dönemde Sürdürülebilir Fayda Programı’na 58 ilden, toplam 428 başvuru yapıldı. Seçilen üç girişime ihtiyaç analizi, kapasite geliştirme, eğitim ve atölye desteği, hibe ve mentorluk fırsatı sunuldu.

Sürdürülebilir Fayda Programı nasıl başladı?

Borusan Grubu olarak, köklü geçmişimizden aldığımız güç ve 200 yıl ötesinde varlığımızı sürdürme vizyonumuzla her adımımızı çevreye ve topluma değer katma hedefiyle atıyoruz. 2006’da Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni imzalayarak ivmelendirdiğimiz yolculuğumuzda sürdürülebilirliği kurum DNA’mıza derinlemesine işledik. İklim, insan ve inovasyon odak alanlarında yürüttüğümüz çalışmalarla sürdürülebilirlik artık iş yapış biçimimizin ayrılmaz bir parçası haline geldi.

Bu sorumluluk bilinciyle, vizyonumuzu bir bakış açısından öteye taşıyacak somut bir inisiyatif geliştirme ihtiyacı hissettik ve 2022’de iklim ve insan odaklı etki önceliklerimizle Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı’nı hayata geçirdik.

Program neyi hedefliyor?

Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı ile yenilikçi sosyal ve çevresel çözümleri destekleyerek ekosistemi güçlendiriyor ve uzun vadeli etkiyi hedefliyoruz. Impact Hub İstanbul’un değerli iş birliğiyle hayata geçirdiğimiz program gerçek bir değişim yaratıyor.

İlk dönemde hangi projeler desteklendi?

Programımızın ilk döneminde toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim krizi farkındalığı gibi alanlardaki projeleri destekledik. Bu çeşitlilik, programımızın hem toplumsal hem çevresel başlıklarda somut etki yaratma vizyonunu güçlü biçimde ortaya koyarak bizim için değerli bir başlangıç oldu.

İkinci dönemde odağınızda ne vardı?

İkinci dönemimiz tüm Türkiye için etkileri hâlâ hissedilen bir sürecin içinden geçerken, Kahramanmaraş merkezli depremlerin acısı tazeyken başladı. Bu da projelerimiz aracılığıyla yaraları sarma ve dayanışma kararlılığımızı pekiştirdi. Bu bilinçle “Birlikte İyileşiyoruz” dedik. Desteklediğimiz projeler, geçmişte yaşadığımız acıları unutmadan daha dayanıklı bir geleceği, toplumsal ve ekonomik iyileşmeyi birlikte inşa etme vizyonumuzu sahada nasıl gerçeğe dönüştürdüğümüzü gösterdi.

Programın etki analizi hangi sonuçları ortaya koydu?

Programımızın ilk iki dönemine dair gerçekleştirdiğimiz etki analizi çalışması bu çabaların somut karşılığını yansıtıyor. Katılımcı memnuniyetinin %95 gibi yüksek bir seviyeye ulaşması ve her 1 TL’lik yatırımın 4,34 TL’lik sosyal faydaya dönüşmesi, yarattığımız etkinin ölçülebilir düzeyde ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor.

Üçüncü dönemde hangi konular seçildi?

Üçüncü döneme “Herkesin Faydasına” mesajıyla başladık. Bu mesajımız doğrultusunda eşitsizliklerin azaltılması ve iklim kriziyle mücadeleye odaklanan projeleri değerlendirmeye aldık. Türkiye’nin 58 farklı ilinden toplam 428 başvuru aldık. Bu rekor başvuru sayısı ve özenle hazırlanan projeler, programın toplumsal farkındalık yaratmadaki etkisini bir kez daha gösterdi.

Projelere ne tür destek sağlıyorsunuz?

Borusan olarak biliyoruz ki gerçek dönüşümü sağlayacak olanlar; bu alanda yenilikçi fikirler üreten, zorlukları aşma kararlılığı gösteren girişimciler ve projelerdir. Erken aşamada yeterli finansman, mentorluk ve iş ağı desteğine kavuşan yenilikçi fikirler, gelişim yolculuklarını hızlandırarak geniş kitlelere ulaşma potansiyellerini gerçeğe dönüştürüyor. Borusan olarak amacımız da tam bu noktada devreye girmek; girişimcilere ihtiyaç duydukları kaynağı ve rehberliği sunarak, projelerin kalıcı ve yaygın etki yaratmasını desteklemek. Dolayısıyla, inandığımız projelerin vizyonlarını gerçeğe dönüştürmelerine yardımcı olacak kapsamlı destek mekanizmaları sunmamızın çok önemli olduğuna inanıyoruz. Potansiyel taşıyan sosyal girişimcileri destekleyerek ekosistemi ve üretilen değeri genişletmeyi amaçlıyoruz.

Bugüne kadar kaç proje desteklediniz?

Tüm bu süreçte elde ettiğimiz somut kazanımlar ve öğrenimler, Borusan’ın 81 yıllık köklü mirasını geleceğe taşırken bize rehberlik ediyor. Borusan Sürdürülebilir Fayda Programı kapsamında bugüne dek desteklediğimiz 10 proje ile yarattığımız değer; hem iş ortaklarımızda hem de toplumda kalıcı dönüşümlere vesile oldu. Elde ettiğimiz bu kazanımlar bize yalnızca mutluluk ve gurur vermekle kalmıyor, “sürdürülebilirliği” bir hedef olmanın ötesinde, her işimizin ve kararımızın özüne işlediğimiz temel bir sorumluluk olarak görmemizi sağlıyor.

Üçüncü dönem destek alan projeler

Müzelerin erişilebilirlik düzeyini haritalayan Bongo Art Project çok özgün bir rehberlik hizmeti sunuyor.

Türkiye’nin Nesli Tehlike Altındaki Sesleri projesi iklim değişikliği nedeniyle nesli tehlikede olan kuş sesleri ile müzisyenlerin kayıtlarını bir araya getiren bir çalışma. Biyoçeşitlilik kaybına dikkat çekmeyi hedefliyor.

Roof Coliving ise mahalle pazarlarında gıda israfını azaltmak, esnafın çalışma koşullarını iyileştirmek amacıyla yola çıkan bir girişim. Döngüsel ekonomi çözümleri geliştiriyor.