'TikTok’ta Ailem Güvende' projesi 1 milyondan fazla kişiye erişecek

TikTok’un Bilgi Teknolojileri ve İnternet Güvenliği Derneği (BTİDER) iş birliğinde başlattığı “TikTok’ta Ailem Güvende” çalışmaları başarıyla devam ediyor.

“TikTok’ta Ailem Güvende” kapsamlı bir bilinçlendirme projesi. Amacı, 13 yaş ve üzeri gençlere, ebeveynlere ve eğitimcilere dijital okuryazarlık, güvenli internet kullanımı ve dijital ebeveynlik alanlarında eğitimler sunmak. Bu kapsamda özel olarak tasarlanan eğitim otobüsü aracılığıyla Türkiye'nin dört bir yanında yüz yüze etkinlikler düzenleniyor.

Dijital güvenlik bilincini artıran uzun vadeli bir yatırım

2025 Aile Yılında hayata geçirilen “TikTok’ta Ailem Güvende” projesi toplumda daha güvenli bir dijital deneyimi farkındalık düzeyinden çıkarıp bir yaşam kültürüne dönüştürmek amacıyla özel sektör, akademi ve sivil toplum işbirliğiyle ilerleyecek.

TikTok Devletlerle İlişkiler ve Kamu Politikaları Türkiye ve Levant Bölge Başkanı Fatih Kafadar, projenin dijital güvenlik konusundaki vizyonunu “Platformumuzdaki güvenlik araçlarını güçlendirmeye dönük yatırımlarımıza hız kesmeden devam ederken, gençleri ve aileleri bu araçlar konusunda bilinçlendirmeye dönük proje ve kampanyaları önceliklendiriyoruz” cümlesiyle ifade ediyor.

Projenin, iki yıl içinde 1 milyondan fazla kişiye erişmesini hedeflediklerini belirten Fatih Kafadar, projenin özünü şöyle özetliyor: “Özel sektör, akademi ve sivil toplum vizyon birlikteliğini, dijital güvenlik konusunu toplumsal uzlaşma alanına dönüştürmemiz açısından son derece anlamlı buluyoruz. “TikTok’ta Ailem Güvende”, yalnızca bir proje değil. Aynı zamanda toplumun dijital güvenliğe dair bilincini artıran, uzun vadeli ve güçlü bir yatırım.

Kamu kurumlarıyla birlikte ortak interaktif etkinlikler

Fatih Kafadar’ın verdiği bilgiye göre, ”TikTok’ta Ailem Güvende" projesi kapsamında pek çok il ziyaret edilecek. İki yıl sürecek proje kapsamında çevrimiçi ve yüz yüze 1 milyondan fazla kişiye ulaşılması hedefleniyor.

Eğitimlerin gerçekleştirileceği tüm illerde ilgili kamu kurumlarıyla birlikte belirlenecek alanlarda interaktif etkinlikler düzenlenecek.

Aşamalı eğitim süreciyle eğlenerek öğrenme deneyimi

Eğitim otobüsünde verilecek eğitimler, güvenli internet kullanımının temel prensiplerini eğlenceli ve öğretici bir formatta aktarmayı hedefliyor. Bu kapsamda ilk aşamada katılımcılara, sosyal medyanın bilinçli kullanımına dair videolar izletilecek; ikinci aşamada bu içeriklere ilişkin kısa testlerle bilgiler pekiştirilecek. Üçüncü aşamada ise eğitici bulmacalar çözülecek. Eğitimin sonunda, çoktan seçmeli sorulardan oluşan bir değerlendirme yapılarak katılımcıların bilgi düzeyi ölçülecek. Başarıyla tamamlayanlara ise çeşitli ödüller verilecek.