Mutfak Sanatları Akademisi yeni açılımlar için kapsamlı bir hazırlık yürütüyor

2004 yılında kurulan Mutfak Sanatları Akademisi(MSA – Culinary Arts Academy) 21 yılda, 33 binden fazla mezun verdi. Kuruluşun profesyonel mesleki programları her yıl 2 binden fazla mezun vermeye devam ediyor. Geçen yıllar içinde dünya çapında saygınlık kazanarak en iyi gastronomi okulları arasına girdi.

MSA, öğrencilerine yalnızca mesleğin gerektirdiği becerileri kazandırmakla kalmadı; aynı zamanda sektörün bütününü anlamalarını sağlayan bir eğitim kurumu oldu.

Kampüs içinde ve dışında düzenlenen Ar-Ge projelerinden sempozyumlara, seminerlerden fotoğraf ve film çekimlerine kadar pek çok alanda öğrencilerine projelerin parçası olma ve sektörü çok boyutlu deneyimleme imkânı sundu.

MSA köklü bir eğitim kurumu olarak bilginin toplanması ve paylaşılması için eğitimlerin yanı sıra internet üzerinden yayınlar yapıyor. MSA’nın yaşam boyu öğrenim kanallarından biri olan podcas’tlerin 250'yi aşkın bölümü Karnaval ve Spotify’da bugüne kadar 400 binden fazla dinlendi.

Sosyal medya kanallarını da başarıyla kullanan MSA ekibi, platformlar aracılığıyla yeni projelerini mezunlarına ve mutfak severlerden oluşan geniş bir topluluğa ulaşıyor.

MSA’nın Google Arts & Culture’a da kapılarını açtığı müzesi ve kütüphanesinde ise 500’ü nadir 7 bine yakın kitap bulunuyor. Öğrencilerin yanı sıra tüm ziyaretçilere de açık olan müzede ayrıca, ambalajlar, mutfak aletleri, şişeler, kutular, tabelalar benzeri yiyecek içecek ile alakalı 4 binden fazla obje yer alıyor.

MSA Kurucusu Mehmet Aksel: “Bizim için asıl sorun işsizlik değil, mesleksizlik”

MSA bugüne kadar biriken bilgi, deneyim ve ilişkiler ağının yarattığı katma değeri yaygınlaştırmak amacıyla yeni açılımlar için kapsamlı bir hazırlık yürütüyor. Geçtiğimiz günlerde (MSA) Kurucu Ortağı ve Genel Müdürü Sitare Baras ve MSA Kurucusu Mehmet Aksel’le kuruluşun planlarını konuşmak için biraraya geldik. Mehmet Aksel, “Bizim için asıl sorun işsizlik değil, mesleksizlik” diyerek, sorunun çözümü için yaptıklarını anlattı.

MSA nasıl başarılı oldu?

Biz MSA’yı sadece bir meslek okulu olarak değil; mesleğin algısını ve cazibesini yükselten “Yeni mesleki eğitim yaklaşımıyla” çalışan kapsamlı bir ekosistem olarak tanımlamayı tercih ediyoruz.

MSA’da öğrencilerinin okulla ilk temas ettikleri günden itibaren kariyer ve yaşam yolculuklarının her aşamasında ihtiyaç duyabilecekleri fikir, imkân, çözüm ve desteği bulabilecekleri bir aile ortamı yarattık.

Bu yaklaşım, mezunlarımıza yalnızca mesleki hayatlarında değil, kişisel gelişimlerinde de ömür boyu eşlik eden güçlü bir topluluk ve derin bir aidiyet duygusu kazandırdı.

‘Yeni Mesleki Eğitim Yaklaşımı” ifadesiyle ne kast ediyorsunuz?

Yeni mesleki eğitim yaklaşımımız ve anlayışımız ile sadece çok iyi pratik eğitim almış mezunlar değil, aynı zamanda güçlü yaşam beceri ve görgülerine sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz.

Bizim için asıl sorunun işsizlik değil, mesleksizlik olduğunu düşünüyorum. Bu sorunun çözümü olarak, MSA’nın 21 yılda yarattığı ve kuvvetlendirdiği mesleki eğitim sistemini diğer ihtiyaç alanlarına da uygulama planımız var.

Hem ülke genelinde hem de yeni akademilerin kuruyoruz. Yeni projelerimizle, farklı şehirlerde yerel kalkınmaya güçlü bir kaldıraç etkisi yaratmayı hedefliyoruz. Özetle, Türkiye’ye hizmet için çalışıyoruz.

Nelere odaklanıyorsunuz?

Dijitalleşme, yapay zekâ ve robotik sistemlerin hızla hayatımıza girdiği günümüzde üç temel hedefimiz var.

Öncelikle, ülkemize farklı meslek alanlarında uluslararası geçerliliğe ve saygınlığa sahip örnek meslek okulları kazandırmayı diliyoruz. İkinci hedefimiz hayat süresinin ve kalitesinin arttığı çağımızda, farklı yaş grupları için keyifli, öğretici ve alternatif kariyer imkânları sunan yaşam ve gelir uğraşları geliştirmek.

Üçüncü hedefimiz ise mesleki eğitim algısında ülkemizde oluşmuş olumsuzlukları pozitife dönüştürmek ve güçlendirmek.

Geniş bir hedef kitleye ulaşmayı hedefliyorsunuz

Umutsuzluğa kapılan gençlere ve hayatının ortasında yeni arayışlara yönelenlere ilham vermek istiyoruz. Gençlere, karar dönemlerinde üniversitenin tek seçenek olmadığını; yetişkinlere ise geçmişte verdikleri kararların hayatlarının geri kalanını belirlemek zorunda olmadığını göstermeyi amaçlıyoruz. Böylece, yaşı ne olursa olsun herkesin hayallerini yeniden canlandırmasını, özgüvenli, donanımlı, mesleğini severek yapan ve yaşamdan keyif alan mutlu bireyler olmasını diliyoruz.

Aynı zamanda işverenlere, yatırımcılara ve eğitim sorumluluğu üstlenen kamu kurumlarına MSA’nın “yeni nesil mesleki eğitim yaklaşımı”nı sunarak, ihtiyaç duydukları dönüşümde hızlıca çoğaltılabilir, etkili bir model ve güçlü bir kaldıraç sağlıyoruz.

Akademi bünyesinde yürütülen AR-GE projeleri, menü tasarımları, ürün geliştirme, operasyon verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışmalarıyla sektöre çağdaş ve verimli çözümler sunmaya devam ediyoruz.

Mezunlarınızın işe girme oranı ne düzeyde?

Sektörün önemli bir açığı olan nitelikli ve özgüvenli personel ihtiyacını karşılamak için çalışıyoruz. Mezun olan binlerce gencimiz restoranlardan otellere, catering şirketlerinden uluslararası mutfaklara kadar geniş bir yelpazede hızla iş gücüne girebiliyor.Mezunlarımızın neredeyse tamamı iş sahibi oldu. Yüzde 20’si yurtdışını tercih etti. Türkiye’de kalmayı seçen öğrencilerimiz ise mezun olur olmaz iş buluyorlar. Hatta, sunduğumuz staj imkanları sayesinde, daha mezun olmadan karşılarına işe girme imkanı çıkabiliyor.

Ayrıca, 500 binin üzerinde sürekli eğitim mezunu ile MSA, dünyada eşi benzeri az görülen bir başarıya imza attık.

Önümüzdeki dönem için neler planlıyorsunuz?

Global planlarımız mevcut. Örneğin, Mısır ve Moskova’da profesyonel eğitim sunan iki ayrı Mutfak Sanatları Akademisi için çalışmalar yapıyoruz. Türkiye’de ODTÜ iş birliği ile profesyonel eğitim sunan Mutfak Sanatları Akademisi, Zonguldak, Hakkâri/Yüksekova, Karacabey ve Van’da çeşitli meslek okulları projelerimiz mevcut.

Toplam hedefiniz ne?

Tüm projelerimiz tamamlandığında, her yıl en az 15 bin yeni mezunumuz olacak. Böylece, başta hizmet sektörleri olmak üzere büyük bir yetkinlik açığını kapatmaya başlayacağız.

Projeler ne zaman tamamlanacak?

Bu projelerin 2026 yılı itibariyle teker teker başlamasını planlıyoruz.