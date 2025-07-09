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OBA Makarna, Hendek yangını sonrası sigortadan ilk ödemeyi aldı

OBA Makarna, Hendek fabrikasındaki yangına ilişkin sigorta sürecinde 4,6 milyon euro tutarında kısmi hasar ödemesi aldığını duyurdu.

Haber Merkezi
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OBA Makarna, Hendek yangını sonrası sigortadan ilk ödemeyi aldı
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OBA Makarna, 15 Eylül 2024 tarihinde Sakarya Hendek'teki fabrikasında meydana gelen yangınla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) açıklamada bulundu.

Şirket, yangına ilişkin yürütülen sigorta süreci kapsamında 4.615.024,00 euro tutarında kısmi hasar ödemesinin sigorta şirketi tarafından gerçekleştirildiğini duyurdu. Ödemenin tahsil edildiği belirtilirken, hasarın tamamına yönelik sigorta şirketiyle müzakerelerin halen sürdüğü ifade edildi.

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