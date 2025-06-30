ABD Başkanı Trump'tan TikTok hamlesi: Zengin bir alıcı grubu bulundu

ABD Başkanı Donald Trump, Çinli ByteDance şirketine ait kısa video uygulaması TikTok’un ABD'deki varlıklarının satışı konusunda dikkat çeken bir açıklama yaptı. Trump, TikTok’u satın almaya talip olan ve “çok zengin kişilerden” oluşan bir alıcı grubunun bulunduğunu söyledi. Grubun kimlerden oluştuğuna dair bilgi vermeyen Trump, isimlerin yaklaşık iki hafta içinde kamuoyuyla paylaşılacağını belirtti.

Xi Jinping’in de bu satışı muhtemelen onaylayacağı öngörüldü

Trump, söz konusu satın alma anlaşmasının Çin hükümetinin onayına da ihtiyaç duyabileceğini belirtti. Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in de bu satışı muhtemelen onaylayacağını öngördüğünü sözlerine ekledi. ABD yönetimi tarafından daha önce alınan kararda, ByteDance’in TikTok’un ABD varlıklarını elden çıkarmaması durumunda, şirketin ABD’deki faaliyetlerine son verilmesi gerektiğini hatırlattı. Başkan Trump, TikTok’un satış sürecine yönelik olarak tanınan süreyi daha önce 17 Eylül’e kadar uzatmıştı.

ABD’de 2024 yılında yürürlüğe giren yasaya göre, ByteDance’in TikTok’un Amerikan varlıklarını ya elden çıkarması ya da bu süreçte önemli ilerleme kaydetmesi gerekiyor. Aksi takdirde uygulamanın, 19 Ocak tarihine kadar ABD’deki operasyonlarını durdurması zorunlu hale geliyor. Yasa, Çin menşeli ByteDance’in, ABD kullanıcı verilerinin güvenliği konusunda yarattığı endişelere dayandırılarak hazırlanmıştı.

Bu satışın hem ekonomik hem de politik yansımalar doğurması bekleniyor

Başkan Trump, anlaşmanın sonuçlanabilmesi için hem ABD yönetimi hem de Çin yönetiminin onayının önemine işaret etti. Şirketin geleceği ve kullanıcı verilerinin güvenliği açısından bu sürecin önemli bir dönemeç olduğunu vurguladı. TikTok’un ABD’deki kullanıcı kitlesi göz önünde bulundurulduğunda, bu satışın hem ekonomik hem de politik yansımalar doğurması bekleniyor.