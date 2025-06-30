Nihal Candan'ın babası Hakan Candan: Bizim gibi memur bir aileden gelen çocuklarım, şöhret dünyasına girince sapıttı

29 kiloya düşüp fenalaşarak hastaneye kaldırılan, birkaç kez yoğun bakıma alınsa da yoğun bakımı sürecini reddettiği bilinen sosyal medya fenomeni Nihal Candan 23 kiloya kadar inmişti. Kalbinin ikinci kez durduğu öğrenilen Candan, 21 Haziran'da hayatını kaybetti.

Geçirdiği zorlu süreçleri ve kızının yaşadığı baskıları anlatan Hakan Candan, Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuştu. Baba Hakan Candan, çocuklarının ünlü olduktan sonra yaşadığı değişimi ve bu değişimle ilgili kendine dair eleştirilerini şu sözlerle anlattı:

"Bundan sonra diğer kızlarım için daha dikkatli davranacağız"

"Çocuklarımın yaptığı hatalardan birinci sorumluluk onlarda ama ikinci sorumluluk ailesinde yani bizde. Çocuklarımı doğru bireyler olarak yetiştiremediğim için bu hataları yaptılar. Kendimi bu noktada eleştiriyorum. Her ne olursa olsun verdiğimiz ahlaki bilinç, toplumsal değer yargılarıyla çocukların kendilerini bu olumsuzluklardan uzak tutmayı sağlayabilirdik. Ama bunu yapamadık. Kendimi eleştiriyorum. Ama acizliğimi ve çaresizliğimi de bu noktada söylemek isterim.

Nihal'in olumsuz davranışları, toplumun yadırgadığı hareketleri toplumda yanlış algıların oluşmasına neden oldu. Tam da bu noktada kızımı yeterince ahlaki değerlerle donatamadığım için kendimi bir baba olarak eleştiriyorum. Keşke yapabilseydim ama yapamadım, başaramadım. Bundan sonra diğer kızlarım için daha dikkatli davranacağız."

"Kızım tanınır olmasaydı, bunları da yaşamayacaktı"

Ünlü olduktan sonra kızlarının "ait olmadıkları bir dünyanın içine" sürüklendiğini belirten Candan, Nihal Candan'ın yaşadığı yıkımı ise şöyle dile getirdi:

"Kızım tanınır olmasaydı, bunları da yaşamayacaktı. Kızım ünlü olduktan sonra kültürel, ekonomik ve sosyal olarak ait olmadığı bir dünyanın içine çekildi. Ve bu dünya kızımı cezbetti. Kızım bu dünyaya uyum sağlamak için de rol yapmak durumunda kaldı. Televizyonda ya da sosyal medyadaki davranışları gerçek karakterini yansıtmıyor. Rol yapıyordu. Kızlarım yarışmada onlara verilen senaryoyu oynadılar. Her şey kurgu olunca, kızlarımın konuşmaları bile değişti. Ait olmadıkları bir dünya kızımı sersemletti. Ve ardından gerçeklerle yüzleşince de büyük yıkım yaşadı."

"Bahar'ı da şöhret dünyasından uzak tutmak için elimden geleni yapacağım"

Hakan Candan, yaşananlardan ders çıkardığını dile getirerek, diğer kızı Bahar'ı şöhret dünyasından uzak tutmak için mücadele edeceğini söyledi:

"Biz ortalama bir Türk ailesiyiz. Ben de eşim de memur. Ben Konyalıyım, eşim Mersinli. Bizim gibi memur bir aileden gelen çocuklarım, şöhret dünyasına girince sapıttı. Kızlarımın dengesi bozuldu. Çünkü ait olmadıkları bir dünyaya girdiler. Olmadıkları bir kimlik yarattılar. Konuşmaları, tavırları değişti. Nihal de ait olmadığı şöhret dünyasına girince her şeyi olumsuz etkilendi. Şöhret dünyasında yaşadıklarına katlanamadı. Bahar'ı da şöhret dünyasından uzak tutmak için elimden geleni yapacağım. Bu olaydan sonra daha da dikkatliyiz. Çocuklarımı İstanbul'dan uzaklaştıracağım. Bu ortamdan korumak için ne gerekiyorsa yapacağım."