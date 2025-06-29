Anadolu'nun dev şirketi HES Kablo yarın satışa çıkıyor!

2016 yılında FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kayyuma devredilen HES Kablo, 22 Mayıs 2025 tarihli Resmi Gazete kararıyla satışa çıkarıldı.

TMSF mülkiyetinde bulunan şirket için belirlenen ihale bedeli 22 milyar lira olarak açıklandı. İhaleye katılmak isteyenlerin son başvuru tarihi ise 30 Haziran olarak duyuruldu.

Kazanan şirket 1 Temmuz Salı günü açıklanacak

Kapalı teklif ve açık artırma yöntemlerinin bir arada uygulanacağı ihaleye başvurular yarın sona erecek. İhale, 1 Temmuz'da saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki merkezinde gerçekleştirilecek. Kazanan şirket ise 1 Temmuz Salı günü açıklanacak.