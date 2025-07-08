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Aksa Enerji’nin Talimercan Santrali tam kapasiteyle devrede

Aksa Enerji, Özbekistan’ın Talimercan bölgesinde inşa ettiği 430 MW kapasiteli doğal gaz kombine çevrim santralini tam kapasiteyle devreye aldı. Şirket, bu önemli adımla birlikte ülkedeki toplam kurulu gücünü 1.220 MW’ye çıkardı ve ülkenin en büyük Türk yatırımcısı konumuna yükseldi.

Haber Merkezi
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Aksa Enerji’nin Talimercan Santrali tam kapasiteyle devrede
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Türkiye’nin en büyük halka açık serbest elektrik üreticisi olan Aksa Enerji, Özbekistan’daki dördüncü yatırımı olanTalimercan Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nitam kapasiteyle devreye aldı.Daha önce devreye alınan Taşkent A, B ve Buhara santrallerinin ardındangerçekleştirilen Talimercan santral yatırımı,430 MW kurulu gücüyle Özbekistan’ın enerji ihtiyacına önemli ölçüde destek sağlarken, şirketin bölgedeki enerji üretim kapasitesini de1.220 MW’ye yükseltti. Şirketin 7 ülkede toplam kurulu gücü ise 3.124 MW’a ulaştı.

“Talimercan Santrali’nin tam kapasiteye ulaşması, bizim için son derece gurur verici bir adımdır"

Santralin Aksa Enerji’nin globalleşme yolculuğunda yeni bir dönüm noktasını temsil ettiğini belirten Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cemil Kazancı şu ifadeleri kullandı:

“Talimercan Santrali’nin tam kapasiteye ulaşması, bizim için son derece gurur verici bir adımdır. Bu projeyle birlikte uzmanlığımızı, operasyonel mükemmelliğimizi ve yenilikçi mühendislik anlayışımızı uluslararası enerji arenasında bir kez daha ortaya koyduk. Özbekistan hükümeti ve Özbekistan Ulusal Elektrik Şirketi ile iş birliği içinde yürüttüğümüz bu yatırım, aynı zamanda Türkiye-Özbekistan ekonomik ilişkilerinin güçlenmesine de hizmet etmektedir. Şirketimizi ülkenin en büyük Türk yatırımcısı konumuna taşıyan bu santral, enerji arz güvenliğinin yanı sıra yerel istihdamı artırarak tedarik zincirini güçlendirecek ve bölgenin hem ekonomik hem de sosyal kalkınmasına katkı sağlayacaktır. Bu başarıdan aldığımız güçle, farklı coğrafyalarda yeni projeler ve yatırımlarla küresel enerji piyasalarına katkı sunmaya devam edeceğiz.”

Aksa Enerji, 2030 Global Stratejisi kapsamında yeni yatırımlarla uluslararası çapta enerji arz güvenliğine hizmet etmeye devam edecek.

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