Hydrotime, 65 ülkeye ihracat yaparak Konya’dan dünyaya açılıyor

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Hidrolik ekipmanlar sektöründe lider firmalardan olan Hydrotime, kalite odaklı üretimini sürdürürken, yatırımlarına da ara vermiyor. Mevcutta toplam üretim alanı 15 bin metrekare olan firma, Konya Organize Sanayi Bölgesi 6. Kısım Genişleme Alanı’nda 30 bin metrekare yeni bir arsa yatırımı daha yapacak.

Üretim süreçleri ve çalışmaları hakkında bilgiler veren Hydrotime Yönetim Kurulu Başkanı Muhteşem Polat, sektörde 43 yıllık bir geçmişe sahip olduklarının belirterek, “Hidrolik damper pompaları, PTO, valfler, ara bağlantı ekipmanları, flanşlar, adaptörler, damper düğmeleri ve kardan milleri başlıca ürünlerimiz. Şu an 3 farklı yerde faaliyet gösteriyoruz. Mevcutta 15 bin metrekare alanımız var. Konya Organize Sanayi Bölgesi 6. Kısım Genişleme Alanı’nda da 30 bin metrekare bir arsa alımı yaptık. Oraya da büyük bir fabrika inşa edeceğiz” dedi.

“Farklı sektörlerde de yatırımımız var”

Polat, ihracatta da 65 ülkeye ulaştıklarını, Konya’dan dünyaya açıldıklarını belirtti. Farklı sektörlerde de yatırımları olduğunun altını çizen Polat, “Ayrıca 450 ton kapasiteli bir de dökümhanemiz var. Burada da birçok çeşit ürün dökebiliyoruz. Bir de engelli asansörleri üretimi yapıyoruz. Bu da spesifik bir alan. Bu alanda da yatırımlarımız devam edecek” dedi.

250 personel istihdam ettiklerini ifade eden Polat, teknoloji, AR-GE ve sürdürebilir üretim noktasında yatırımlarına ara vermeden devam edeceklerini sözlerine ekledi.