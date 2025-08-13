TAFE, Türkiye'deki ilk Deneyim Merkezi'ni Manisa'da açtı

Manisa’daki TAFE Deneyim Merkezi, Türkiye’de üretilen Türk Çiftçisi için tasarlanan en yeni TAFE modellerini deneyimleme imkânı sağlıyor. TAFE, bu merkez aracılığıyla sadece ticari operasyonu yürütmeyi değil; aynı zamanda tüm bayi ve yetkili servis teknisyenlerine teknik eğitim ve satış sonrası destek sunarak saha deneyimini ve hizmet kalitesini üst seviyeye taşımayı hedefliyor.

TAFE, yeni açtığı deneyim merkezi ile müşteri odaklı yaklaşımını bir adım öteye taşımayı amaçlıyor

2010 yılından bu yana Manisa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki üretim tesisinde Türkiye pazarı için 24 HP ile 75 HP arasında değişen, farklı tarımsal ihtiyaçlara uygun traktör modelleri üreten TAFE, yeni açtığı Deneyim Merkezi ile, Türkiye’deki çiftçiler, bayiler ve servis teknisyenleriyle daha güçlü ve doğrudan bir iletişim kurarak, müşteri odaklı yaklaşımını bir adım öteye taşımayı amaçlıyor.

TAFE, kısa süre önce katılım sağladığı ve Türkiye’deki ulusal lansmanını yaptığı Konya Tarım Fuarı’nda çiftçilerden ve bayi adaylarından yoğun ilgi görmüştü. Fuar standına olan ziyaretçilerin yoğun ilgisi markanın Türkiye pazarındaki güçlü kabulünü ve büyüme potansiyelini bir kez daha gözler önüne sermişti.