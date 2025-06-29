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İş insanı Murat Ülker’den kenevir tepkisi: Meclis'e çağrıda bulundu

İş insanı Murat Ülker, TBMM'de görüşülecek olan 'kenevir yasası'na karşı çıkarak milletvekillerine "hayır" oyu vermeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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İş insanı Murat Ülker’den kenevir tepkisi: Meclis'e çağrıda bulundu
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İş insanı Murat Ülker, "Kenevir yasasına hayır" diyerek milletvekillerine çağrıda bulundu. Sağlık alanında çeşitli düzenlemeleri içeren kanun teklifi ise Meclis Başkanlığı’na sunuldu.

29 maddeden oluşan ve eczanelerde tıbbî kenevir satışının önünü açan düzenleme ile ilgili Ülker "tıbbi kenevirin kontrollü üretimi ve kullanımı dünyada bazı ülkelerde kabul görmektedir. Ancak bu örneklerin büyük bir kısmı, ne yazık ki uyuşturucu kullanımında artış, bağımlılık yaşının düşmesi, sokaklarda daha kolay ulaşılabilen esrar türevleri ve organize suç çetelerinin büyümesi gibi sosyal felaketlerle sonuçlanmıştır" dedi.

Murat Ülker'in çağrısı şu şekilde;

Sayın Milletvekilleri,

Kenevir tarımı ve tıbbi ürün üretimi adı altında sunulan bu yasa tasarısı, yüzeyde sağlık ve ekonomi için bir fırsat gibi görünse de, derinlemesine incelendiğinde toplumumuz ve özellikle gençlerimiz için ciddi bir tehlike kapısı aralamaktadır. Kenevir bitkidir ve bu bitkiden esrar yüksek tetrahidrokannabinol'lü (THC) esrar üretimi teknik olarak oldukça kolaydır. Bitkinin doğası gereği dayanıklı, hızlı büyüyen ve düşük maliyetli bir tarım ürünüdür. Asıl zor olan üretim değil, üretimi kontrol etmek ve denetlemektir. Domuz ve tavşan gibi hızlı yetiştirilme biçimi ile bir anda yayılır ve kontrol dışına çıkar.

"Sosyal felaketlerle sonuçlanmıştır"

Elbette tıbbi kenevirin kontrollü üretimi ve kullanımı dünyada bazı ülkelerde kabul görmektedir. Ancak bu örneklerin büyük bir kısmı, ne yazık ki uyuşturucu kullanımında artış, bağımlılık yaşının düşmesi, sokaklarda daha kolay ulaşılabilen esrar türevleri ve organize suç çetelerinin büyümesi gibi sosyal felaketlerle sonuçlanmıştır. Bu işin kalesi sayılacak Hollanda’da 1970’lerden beri uygulanan “coffee shop” modelinde satış tolere edilse de üretim yasal değil, eğitimli bir tedarik zinciri yoktur ve ekimi yasaktır. Hiç düşündünüz mü neden?

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