TÜBİTAK’tan nitelikli araştırmacıları Türkiye’ye çekmek için yeni proje: 4 bin Euro maaş verilecek

Türkiye, yurt dışına göç eden nitelikli bilim insanlarını geri kazanmak amacıyla yeni bir adım atıyor. TÜBİTAK tarafından başlatılan Uluslararası Deneyimli Araştırmacı Dolaşım Programı (CoCirculation 3), hem Türk hem de yabancı araştırmacıların Türkiye’de akademik ve bilimsel çalışmalar yapmalarını teşvik etmeyi hedefliyor. Üç yıl sürecek program kapsamında toplam 100 araştırmacıya kapsamlı mali destek sağlanacak.

İlk çağrı 1 Eylül 2025’te başlayacak

Program kapsamında her yıl bir başvuru çağrısı yapılacak. İlk çağrı 1 Eylül 2025’te başlayacak ve 1 Aralık 2025’te sona erecek. Bu dönemde 33 araştırmacıya destek verilecek. İkinci çağrı, 3 Ağustos 2026 ile 3 Kasım 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek ve yine 33 araştırmacı programa dahil edilecek. Üçüncü ve son çağrı ise 1 Temmuz 2027’de başlayacak, 1 Ekim 2027’de sona erecek. Bu çağrıda 34 araştırmacıya mali destek sağlanacak.

Program kapsamında araştırmacılara cazip maddi destekler sunulacak. Katılımcılar:

Aylık 3.980 Euro maaş,

600 Euro aile desteği,

1.000 Euro araştırma, eğitim ve ağ kurma fonu,

250 Euro eğitim desteği,

130 Euro kurum hissesi (ev sahibi kuruma),

50 Euro seyahat desteği alacak.

Türkiye’de araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor

TÜBİTAK’ın CoCirculation 3 programı, yurt dışında çalışan Türk araştırmacıların yanı sıra yabancı bilim insanlarını da Türkiye’de araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçlıyor. Program, Avrupa Komisyonu’nun Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA) COFUND desteğiyle hayata geçirilecek. Bu programın, tersine beyin göçünü hızlandırarak Türkiye’nin bilimsel altyapısını güçlendirmesi hedefleniyor.