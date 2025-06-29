Yabancı sermayeli şirket sayısı yüzde 29 geriledi

Doğrudan yatırım girişleri toplamda 3 milyar dolar seviyesine ulaşırken yurt dışına yapılan doğrudan yatırım çıkışları 2,1 milyar dolar oldu. Gayrimenkul alımları hariç tutulduğunda net yatırım girişi 414 milyon dolar olarak hesaplandı.

Kurulan yabancı şirket sayısında sert düşüş

Yılın ilk çeyreğinde Türkiye’de kurulan yabancı sermayeli şirketlerin sayısı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 28,9 oranında azaldı. Tüm faaliyet gruplarında düşüş yaşanırken anonim şirketlerde “bilgisayar programlama”, limited şirketlerde ise “toptan ticaret” sektörleri öne çıktı. 2024’te ilk üçte yer alan “işletme ve diğer idari danışmanlık faaliyetleri” sektörü, bu yıl beşinci sıraya geriledi.

Yabancı ortaklıkların uyruklarına bakıldığında ise İran ve Almanya merkezli yatırımlar ilk iki sırada yer aldı. Ancak Çin ve Suudi Arabistan hariç olmak üzere, diğer ülkelerin kurduğu şirket sayılarında genel bir gerileme gözlendi. Şirketlerin yüzde 69,9’u İstanbul’da kurulurken diğer illerde de azalış trendi sürdü.

En fazla yatırım ticaret ve imalat sektörüne

Türkiye’ye gelen yabancı yatırımların sektörel dağılımında, yüzde 48’lik payla toptan ve perakende ticaret sektörü ilk sırada yer aldı. Bu sektörü yüzde 22,2 ile imalat sektörü izledi. Geçen yılın aynı dönemine göre ticaret alanındaki yatırımlar artarken, imalat sektöründeki yatırımlarda düşüş görüldü.

Kazakistan ve Hollanda başı çekti

2025 yılının ilk çeyreğinde Türkiye’ye gelen doğrudan yatırımların yüzde 44,4’ü Kazakistan ve Hollanda kaynaklı oldu. Kazakistan, İsviçre ve Fransa’nın Türkiye’ye olan yatırımlarını artırdığı gözlemlenirken, diğer ülkelerde daha sınırlı değişimler yaşandı.

Yurt dışına yapılan yatırımlarda artış

Türkiye’den yurt dışına yapılan doğrudan yatırımlar 2,1 milyar doları bulurken en çok yatırım ABD, İngiltere, Almanya ve Azerbaycan’a yapıldı. Özellikle Azerbaycan’a yapılan yatırımlar, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık dört kat artarak 8 milyon dolardan 31 milyon dolara çıktı.

Yurt dışı gayrimenkul yatırımlarında rekor seviye

Türkiye’de yerleşik kişilerin yurt dışında yaptığı gayrimenkul alımları 2025 yılı birinci çeyreğinde 2,3 milyar dolara ulaştı. Bu alandaki artış eğilimi son yıllarda dikkat çekici şekilde yükseldi: 2017-2021 döneminde üç aylık ortalama 255 milyon dolar olan yurt dışı gayrimenkul alımları, 2022’de 505 milyon, 2023’te 1,4 milyar, 2024’te ise 2 milyar dolara yükselmişti.