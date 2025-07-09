Nikel, bataryada lityumu solladı!

EVRİM KÜÇÜK

Elektrikli araç (EV) bataryalarında kullanılan nikel, fiyat ve kullanım değeri açısından lityumu geride bırakarak sektörün en değerli metali konumuna yükseldi. 2025’in ilk beş ayında EV bataryalarında kullanılan nikelin toplam değeri 2,2 milyar dolara ulaşırken, lityum 2,15 milyar dolarda kaldı. Bu gelişme, hem fiyat trendlerini hem de batarya teknolojilerindeki tercihlere bağlı tüketim değişimlerini göz önüne seriyor.

İkisinin de fiyatı geriledi

Nikel fiyatları 2022’de ton başına 30.000 doların üzerine çıktıktan sonra bu yılın ikinci çeyreğinde 15.000 dolar seviyelerine geriledi. Buna karşın lityumda çok daha sert bir düşüş yaşandı: Kasım 2022’de 80.000 doların üzerindeyken, Haziran 2025 itibarıyla fiyatlar 8.450 dolara kadar indi. Lityum karbonat fiyatları bu ay Çin’de ton başına 62.000 yuan ile 2021’den bu yana en düşük seviyeye yakın seyrediyor. Fiyat, 2022 zirvesinin neredeyse yüzde 90 altında.

Kanada merkezli Adamas Intelligence’ın verilerine göre, yılın ilk beş ayında EV’lerde kullanılan nikelin toplam parasal değeri, lityumu geride bıraktı.

Nikelsiz bataryalar sınırlayıcı olmadı

Batarya teknolojisinde, lityum- demir-fosfat (LFP) gibi nikelsiz çözümlere yönelim artsa da bu dönüşüm, toplam nikel talebinde ciddi bir kırılma yaratmış değil. LFP bataryaları, 2020’lerin başında yüzde 1’in altında bir pazar payına sahipken, bu yıl küresel EV batarya kapasitesinin yaklaşık yarısını oluşturuyor. Ancak Batı pazarlarında hâlâ enerji yoğunluğu yüksek olan nikel bazlı NCM ve NCA hücreleri tercih ediliyor. Bu tercihler, nikelin stratejik önemini korumasına neden oluyor.

Özellikle Amerika ve Avrupa’da nikel kullanımı artıyor. Adamas’ın verilerine göre, nikel bazlı batarya kimyasallarında kullanılan metal tonajı Amerika’da yüzde 29, Avrupa’da ise yüzde 31 artış gösterdi.