Milyoner dövize, genel yatırımcı tahvile yöneldi

ŞEBNEM TURHAN

TL varlıklarda dalgalı seyir, yüksek kalan faizler ve döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketler yatırımcıların fon tercihlerinde de etkili oldu. Son 1 haftada nitelikli yatırımcılar en çok serbest döviz fonlarını artırırken genel yatırımcılar ise para piyasası ile borçlanma araçları fonlarına ilgi gösterdi. TEFAS verilerinden yapılan hesaba göre 1 milyon lira ve üzeri portföyü olan yatırımcıların alabildiği serbest döviz fonları portföy büyüklüğü 1 haftada 56.5 milyar lira artarken serbest para piyasası fonlarında milyonerlerin portföy büyüklüğü 31.3 milyar lira azaldı. Her kesimin alabildiği borçlanma araçları fonları 9.3 milyar lira para piyasası fonları ise 28.9 milyar lira arttı.

Yatırımcıların eğilimi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınıp tutuklandığı 19 Mart sonrasında değişti. Döviz talebi artarken, yabancının sert satışıyla yükselen TL tahvil faizleri yılbaşında ilgi görmesi beklenen borçlanma araçlarından uzaklaştırdı. Merkez Bankası’nın politika faizini ile yeniden yükselen TL mevduat faizleri de yatırımcıyı hem para piyasası fonlarında hem de standart TL mevduatta tuttu. Tüm bunlar olurken kayıplar yaşayan borsa nedeniyle ise hisse senedi fonlarından çıkışlar gerçekleşti.

Milyoner para piyasası fonunu azalttı TEFAS verilerine göre son 1 haftada nitelikli yani milyoner yatırımcıların en fazla portföy büyüklüğü artışı serbest döviz fonlarında gerçekleşti. Geride kalan 1 haftada milyoner yatırımcıların serbest döviz fonlarının portföy büyüklüğü 56.5 milyar lira arttı. Milyonerlerin aynı hafta serbest para piyasası fonlarının portföy büyüklüğü 1 haftada 31.3 milyar lira geriledi.

Genel yani 1 milyon lira portföyü olmayan yatırımcılar ise aynı haftada önceki haftalardan farklı olarak daha fazla borçlanma araçları fonlarına yöneldi. TEFAS verilerine göre genel yatırımcıların borçlanma araçları fonlarındaki portföy büyüklüğü geride kalan 1 haftada 9.3 milyar lira arttı. Genel yatırımcılar para piyasası fonlarından da vazgeçmedi ve para piyasası fonlarının portföy büyüklüğü de 1 haftada 28.9 milyar lira artış gösterdi.

Hem milyoner hem de genel yatırımcı hisse senedi fonlarına da son 1 haftada yavaş yavaş giriyor gibi görünüyor. TEFAS verilerine göre milyonerlerin serbest hisse senedi fonları portföy büyüklüğü 1 haftada 2.6 milyar lira arttı, genel yatırımcının hisse senedi fonları portföy büyüklüğü de 9.5 milyar lira artış gösterdi.

■ Hisse piyasaları haziranda hareketlendi

Haziran ile birlikte ise yeniden hisse senedine ve tahvile yabancı girişleri gerçekleşmeye, içerde dinmeyen siyasi gerilime rağmen düşük gelen enflasyon verisinin Merkez Bankası’nın politika faizinde indirime gidebileceği beklentilerini güçlendirmesi borsa endekslerinin yönünü yukarıya çevirmesini sağladı. Yüksek kalan TL faizleri para piyasası fonunun da tercihler arasında yer almasını sağladı. Tüm bunlar nitelikli ve genel yatırımcının yatırım fonu tercihlerinde belirleyici noktalar olarak öne çıktı. Türkiye’de 1 milyon lira üzeri portföyü olanlar nitelikli yatırımcı olarak değerlendiriliyor ve bu nitelikli yatırımcılar serbest fonlara yatırım yapabiliyor. 1 milyon lira portföyü olmayan yatırımcılar ise genel yatırımcıya sunulan fonlar ile yatırımlarını yönlendirebiliyor. Siyasi, küresel gelişmeler ve onların yarattığı piyasa görünümü milyoner yatırımcıların döviz serbest fonlarını hızla artırmasına neden olurken, genel yatırımcıların ise para piyasası fonundan vazgeçmediğini ancak yanına borçlanma araçları fonu koymaya başladığını gösterdi.