ABD'li Senatör Risch: Türkiye'ye F-35 verilmesine engel oldum, engellemeye de devam edeceğim!

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı James Risch, Türkiye’nin satın aldığı altı F-35 savaş uçağının teslimatını süresiz şekilde bloke etmeye devam edeceğini duyurdu. Risch, 9 Temmuz’daki onay oturumunda, “Bu konuda bloke koyan kişi benim ve bu blokajı pek çok nedenden ötürü sürdüreceğim” dedi.

James Risch'in açıklaması, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın F-35 ambargosunun kalkabileceğine dair umut verici açıklamasından iki hafta sonra geldi.

Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la NATO Zirvesi kapsamında yaptığı ikili görüşmeden sonra “F-35'le ilgili teknik düzeyde görüşmeler başladı, inşallah ilerleme sağlayacağız” demişti.

Türkiye F-35'in en büyük ortaklarındandı

Aviation Week'te yer alan habere göre; F-35 yasağı ve S-400 krizi Türkiye, Rusya’dan S-400 hava savunma sistemi satın aldığı için 2020’de F-35 programından çıkarılmıştı. Bu adım, hem CAATSA yaptırımlarını hem de 2020 savunma bütçesindeki 1245. maddeyi ihlal etmişti. Lockheed Martin tarafından Türkiye için üretilmiş altı F-35A hâlâ ABD’de tutuluyor.

Türkiye, ambargo öncesinde F-35 programının en büyük ortaklarından biriydi; Türk firmaları üretim zincirinde önemli rol oynuyordu.

"Türkiye Ruslarla çalışmayı seçti"

ABD'nin Atina Büyükelçisi adayı Kimberly Guilfoyle, Türkiye’ye yönelik F-35 yasağının arkasındaki gerekçeyi desteklediğini belirterek, “Ülkeler seçim yapar, Türkiye de Ruslarla çalışmayı seçti” dedi.

Guilfoyle, görevinde Trump yönetiminin politikalarını izleyeceğini söyledi. Bu, Beyaz Saray ile Ankara arasında yeniden yakınlaşma sinyalleri verilmesine rağmen Kongre’nin net bir tavır koyduğunu gösteriyor.