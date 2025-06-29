KKKA can almaya devam ediyor: Sivas’ta 30 yaşındaki Uğur Uymaz yaşamını yitirdi
Sivas’ın Suşehri ilçesinde kene ısırmasının ardından rahatsızlanan 30 yaşındaki Uğur Uymaz, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Uymaz’ın cenazesi, defnedilmek üzere köyüne götürüldü.
Son günlerde Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) şüphesiyle yaşanan ölümler endişe yaratırken, yaz aylarının gelmesiyle artan kene vakaları hastalığı yeniden gündeme taşıdı. Bu kapsamda Sivas’ta KKKA şüphesiyle tedavi altına alınan bir kişi daha hayatını kaybetti.
Tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı
Suşehri ilçesi Kesikkaş köyünde yaşayan 30 yaşındaki Uğur Uymaz'a, 4 gün önce kene yapıştı. Uymaz, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Suşehri Devlet Hastanesine götürüldü.
Durumu ağırlaşan Uymaz, Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisinde 2 gün önce tedavi altına alınan Uymaz, müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yakınlarına teslim edilen Uymaz'ın cenazesinin köyünde toprağa verileceği öğrenildi.