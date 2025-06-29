İç Anadolu ve Karadeniz’in iç kesimlerinde yaşayanlar dikkat: Uzmanlardan KKKA uyarısı

Yaz mevsiminin başlamasıyla birlikte Türkiye'de kene kaynaklı hastalıklarda artış yaşanıyor. Kırım Kongo Kanamalı Ateşi nedeniyle son günlerde Gümüşhane ve Yozgat’ta üç kişi yaşamını yitirdi. Uzmanlar, özellikle İç Anadolu ile Karadeniz’in iç kesimlerinde yaşayan vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

“Her kene KKKA’ya neden olmaz ama risk taşıyor"

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Önder Ergönül, dünyada ve Türkiye’de kene popülasyonunda gözle görülür bir artış yaşandığını dile getirerek, “Her kene KKKA’ya neden olmaz ama risk taşıyor. Ülkemizde ölüm oranı yüzde 5 civarında seyrediyor,” açıklamasını yaptı.

Avrupa’da da küresel ısınma sebebiyle İspanya ve Portekiz gibi ülkelerde KKKA vakaları görülmeye başlandığına dikkat çeken Ergönül, Türkiye’de özellikle Sivas, Tokat, Yozgat, Çorum, Kastamonu ve Ankara’nın doğusunda bu hastalığın sık görüldüğünü söyledi.

Kene ısırığı durumunda neler yapılmalı?

Prof. Dr. Ergönül, kene ısırığı durumunda neler yapılması gerektiğini şu sözlerle anlattı:

“Keneyi mümkün olduğunca hızlı çıkarmak gerekiyor. Pens veya cımbız yardımıyla, eğer bunlar yoksa poşetle bile olsa, gövdesine basmadan deriye en yakın yerden çıkarılmalı. Gövdesi patlatılırsa virüs kana karışabilir.” Vatandaşların halsizlik, ateş ve grip benzeri belirtiler görüldüğünde mutlaka bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğinin altı çizildi.