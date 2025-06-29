Manisa'daki orman yangını ikinci gününde! Bazı köy sakinleri yurtlara yerleştirildi
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'nde dün öğle saatlerinde çıkan orman yangınına gece boyunca karadan aralıksız müdahale edildi. Günün ilk ışıklarıyla birlikte hava araçlarının da devreye girmesiyle söndürme çalışmaları havadan da devam ediyor.
Manisa'nın Akhisar ilçesine bağlı Karaköy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda dün öğle saatlerinde başlayan yangın ikinci gününde devam ediyor. Yangının yayılma riskine karşı tedbir amaçlı; Karaköy, Yenice, Dingiller, Çamönü, Doğankaya Mahallesine bağlı Hancılar Mezrası, Hasköy, Durasıl, Kabaağaçkıran, Hüseyincik, Küçükhasköy mahallelerinde yaşayan vatandaşlar tahliye edilirken vatandaşlar Manisa Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı yurtlara yerleştirildi.
Yangını kontrol etme çalışmaları devam ediyor
Gece boyunca karadan yürütülen çalışmalara günün ilk ışıklarıyla beraber hava desteği de sağlandı. Yangını kontrol altına almak amacıyla Orman Genel Müdürlüğüne ait 4 uçak, 10 helikopter, 29 arazöz, 10 su ikmal, 5 dozer ile bir çok kurum temsilcisiyle gönüllüler görev yapıyor.