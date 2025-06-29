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İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel için yıkım kararı çıktı

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu, İstanbul Boğaziçi'nde bulunan Bebek Otel'e izinsiz yapıları için yıkım kararı verdi. Otel sahibinin itirazı üzerine idare mahkemesi tarafından yürütmeyi durdurma kararı çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı karara itiraz etti. Konuyla ilgili olarak son kararı Bölge İdare Mahkemesi'nin vermesi bekleniyor.

Haber Merkezi
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İstanbul Boğazı’ndaki Bebek Otel için yıkım kararı çıktı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı Türkiye genelinde kaçak yapılaşmaya karşı kapsamlı bir denetim süreci başlattı. Sadece sahil şeritlerinde değil, Kapadokya gibi tarihi bölgelerde de yüzlerce kaçak yapının kaldırılması sağlandı. Son olarak İstanbul Boğazı’nda yürütülen saha taramaları kapsamında 106 yapının imara aykırı olduğu belirlendi.

Bebek, Arnavutköy, Kuruçeşme ve Ortaköy hattındaki birçok işletmede kaçak katlar, izinsiz teraslar, çatı açmaları gibi aykırılıklar tespit edildi. Bunlar arasında en dikkat çeken yer ise, sosyetenin gözde mekânlarından biri olan Bebek Otel oldu.

Kültür Varlıkları Koruma Kurulu tarafından İstanbul Boğazı’nın en gözde semtlerinde yapılan denetimlerde aralarında Bebek Otel'in de bulunduğu birçok ünlü mekânda kaçak yapılar tespit edilmişti. Korumu Kurulu kararında söz konusu Bebek Otel'i binasıyla ilgili olarak olarak "Merdivenin kaldırılarak asansör eklendiği, çatı katının tam kata dönüştürülerek, çatının teras olarak kullanıldığı, cephede doğramaların değiştiği, panjur eklendiği, cephede bezeme ve bordürlerin kaldırıldığı, deniz tarafında yaklaşık 2 kat yüksekliğinde mekan eklendiği" belirtilmişti.

İdare mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi

Habertürk'ün ulaştığı bilgilere göre Bebek Otel sahibinin başvurusu üzerine yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Bebek Otel'le ilgili verilen yürütmeyi durdurma kararına itiraz etti. Konuyla ilgili olarak son kararı bölge idare mahkemesi verecek.

Ünlü balıkçılara da yıkım kararı çıktı

Bu arada boğazın ünlü işletmelerinden Bebek Balıkçısı, Sur Balık ve Arnavutköy Balıkçısı hakkında da aynı şekilde yıkım kararı verildi.

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