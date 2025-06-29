AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 05.49'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.
Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 29, 2025
Büyüklük:3.7 (Ml)
Yer:Akdeniz
Tarih:2025-06-29
Saat:05:49:43 TSİ
Enlem:33.80778 N
Boylam:32.99278 E
Derinlik:7 km
Detay:https://t.co/QmmoVtvD4E@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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