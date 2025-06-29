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AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!

AFAD verilerine göre, Akdeniz'de 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Akdeniz'de korkutan deprem!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Akdeniz’de saat 05.49'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini açıkladı.

Sarsıntının derinliği 7 kilometre olarak ölçüldü.

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