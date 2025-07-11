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PKK kazana atıp yaktı! Kalaşnikof’tan RPG’ye işte örgütün silahları

Süleymaniye mağarasında PKK’nın silah bırakma töreni büyük yankı uyandırdı. Çözüm süreci için uzun süredir beklenen adım atıldı. Örgüt mensupları Kalaşnikof’tan RPG’ye tüm silahları kazana atarak yaktı. Peki, Örgütte hangi silahlar var?

Haber Merkezi
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PKK kazana atıp yaktı! Kalaşnikof’tan RPG’ye işte örgütün silahları
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PKK’dan ‘Sembolik Silah Bırakma’ töreni gerçekleştirildi. Irak’ın Süleymaniye kentinde, 30 kişilik grup 5 farklı tür silahı mağara yakınlarında MİT’in gözetiminde yaktı.

Silahları ateşe verdiler

Süleymaniye'ye bağlı Surdaş nahiyesi sınırlarındaki bir mağarada toplanan PKK'lı grup, Abdullah Öcalan’ın çağrısına bağlı kalarak silahlarını bıraktı.

15'i kadın 30 kişiden oluşan PKK'lı grup, ellerindeki silahları içinde ateş bulunan büyük bir kazana atarak imha etti.

Kalaşnikof’tan RPG’ye tüm silahlar ateşe verildi

26 Kalaşnikof, 1 Kanas, 1 M4, 1 RPG ve 1 Biksi olduğu bildirilen silahlar bir kazana konularak yakıldı.

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