Yoğun bakıma alınan ve anjiyo olan Mehmet Murat Çalık'ın tutukluluğunun devamına karar verildi

İBB'ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan ve dün anjiyo yapılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, bir kez daha cezaevine gönderildi.

İki kez kanser atlatan ve cezaevinde üç buçuk ayda 18 kilo kaybeden Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde yeniden Buca Cezaevi'ne götürüldü. İki gün önce koroner yoğun bakıma alınan Çalık, dün ise anjiyo olmuştu.

Mahkemeden Çalık'ın tahliye talebine ret geldi.

"Sözün bittiği yerdeyiz"

Murat Çalık’ın avukatı Melih Koçhan, sosyal medya hesabından şu paylaşımı yapmıştı:

"Artık sözün bittiği, kelimelerin tükendiği yerdeyiz. Mehmet Murat Çalık tekrar cezaevine sevkedildi! Defalarca operasyon geçiren, sağlık sorunları her dakika daha da kötüleşen Mehmet Murat Çalık, elleri kelepçeli şekilde cezaevine sevkedildi!"