LÖSEV Başkanı'ndan Murat Çalık çağrısı: Hapishanede tutmak cinayetle eş değer

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.

"Bir saat hapiste kalması bile hayati tehlike oluşturuyor"

LÖSEV'in kurucusu ve başkanı Dr. Üstün Ezer, tutuklu Çalık'ın ağır lösemi hastası olduğunu belirterek tıbben acilen cezaevinden çıkarılmasını tavsiye ettiğini belirtti.

İSTANBUL BEYLİKDÜZÜ

Belediye Başkanı Murat Çalık ağır tip LÖSEMİ HASTASIDIR.

Acilen cezaevinden çıkarılmasını tıbben tavsiye ediyorum.

⁦@adalet_bakanlik⁩ ⁦@drmemisoglu⁩

Dosyasını inceledim . AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası .

Tekrarlayabilir .

1 saat bile➡️ pic.twitter.com/O7vgF3tcCV — Dr. Üstün EZER (@ustunezer) June 18, 2025

Üstün Ezer yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Ezer, "Dosyasını inceledim. AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. 1 saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır. Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak, vücudun savunma sistemini sarsarak lösemi - lenfomanın tekrarlamasına neden olmak, cinayetle eş değerdir" değerlendirmesini yaptı.

"Acilen hastane hematoloji yoğun bakım kliniliğine sevk edilmesi gerekiyor"

Ezer şunları kaydetti:

"Acilen hastane Hematoloji YOĞUN BAKIM KLİNİĞİNE sevk edilmesi gerekiyor. Bu konuda Adli Tıp Kurumuna topu atmak ipe un sermektir ve erken ölümüne neden olabilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ortak kararla insanlık onurunu korumak , Anayasal hakkı vermek sizin de görevinizdir."