  1. Ekonomim
  2. Gündem
  3. LÖSEV Başkanı'ndan Murat Çalık çağrısı: Hapishanede tutmak cinayetle eş değer
Takip Et

LÖSEV Başkanı'ndan Murat Çalık çağrısı: Hapishanede tutmak cinayetle eş değer

İBB soruşturmasında tutuklu bulunan ve iki kanser atlatan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın tahliyesi için başvuruda bulunuldu. Adalet Bakanlığı da başvurunun değerlendirileceğini açıkladı. LÖSEV'in kurucusu ve başkanı Dr. Üstün Ezer, Çalık'ın ağır lösemi hastası olduğunu belirterek tıbben acilen cezaevinden çıkarılmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
LÖSEV Başkanı'ndan Murat Çalık çağrısı: Hapishanede tutmak cinayetle eş değer
Takip Et

Tutuklanan ve görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık'ın avukatı Cihan Ünal, akut lösemi ve lenfoma hastası olan Çalık'ın sağlık durumunun cezaevi koşullarında kalmaya elverişli olmadığını belirterek tahliye talebinde bulunmuştu.

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Murat Çalık'ın tahliye talebine ilişkin açıklama yaptı. Tunç, "Murat Çalık'ın tahliye talebi değerlendirilecek" dedi.

"Bir saat hapiste kalması bile hayati tehlike oluşturuyor"

LÖSEV'in kurucusu ve başkanı Dr. Üstün Ezer, tutuklu Çalık'ın ağır lösemi hastası olduğunu belirterek tıbben acilen cezaevinden çıkarılmasını tavsiye ettiğini belirtti.

Üstün Ezer yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı'na çağrıda bulundu.

Ezer, "Dosyasını inceledim. AML M2 tipi ağır Lösemi + Lenfoma hastası. Tekrarlayabilir. 1 saat bile hapiste kalması hayati tehlike oluşturmaktadır. Durumu ve kısa sürede 18 kilo verdiğini bile bile hapishane koşullarında tutmak, vücudun savunma sistemini sarsarak lösemi - lenfomanın tekrarlamasına neden olmak, cinayetle eş değerdir" değerlendirmesini yaptı. 

"Acilen hastane hematoloji yoğun bakım kliniliğine sevk edilmesi gerekiyor"

Ezer şunları kaydetti:

"Acilen hastane Hematoloji YOĞUN BAKIM KLİNİĞİNE sevk edilmesi gerekiyor. Bu konuda Adli Tıp Kurumuna topu atmak ipe un sermektir ve erken ölümüne neden olabilir. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, ortak kararla insanlık onurunu korumak , Anayasal hakkı vermek sizin de görevinizdir."

İki kez kanser tedavisi gören Mehmet Murat Çalık'ın avukatları: Cezaevinde 15 kilo kaybetti, hayati riski arttıİki kez kanser tedavisi gören Mehmet Murat Çalık'ın avukatları: Cezaevinde 15 kilo kaybetti, hayati riski arttıGündem
Gündem
İBB duyurdu! YKS’ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak
İBB duyurdu! YKS’ye girecek öğrencilere toplu ulaşım ücretsiz olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ismi değiştirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayıyla Eskişehir Atatürk Stadyumu’nun ismi değiştirildi
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
İzmit-Büyükada vapur seferleri düzenlenecek
Meclis’te zeytinlik tartışması: Komisyonda yumruklu kavga çıktı
Meclis’te zeytinlik tartışması: Komisyonda yumruklu kavga çıktı
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bugün 49 bin 56 hak sahibine teslim ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Bugün 49 bin 56 hak sahibine teslim ediyoruz
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek
DEM Parti Eş Genel Başkanları, Ekrem İmamoğlu ile bugün görüşecek