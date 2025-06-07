Trump ile Elon Musk kavgası:  Tesla hisseleri kayıplarının bir kısmını telafi etti

Elektrikli otomobil üreticisi Tesla hisseleri, CEO Elon Musk ile ABD Başkanı Donald Trump arasında yaşanan gerilim sonrası yaşanan sert düşüşün ardından yüzde 4'e yakın yükseliş yaşadı ve kayıplarının bir kısmını telafi etti.

Önceki gün yaşanan sert satışlar, şirketin piyasa değerinden 152 milyar doların silinmesine yol açmıştı.

İki isim arasındaki gerginlik, Musk'ın Trump'ın yeni vergi ve harcama tasarısına yönelik eleştirilerini artırmasıyla tırmandı. Tasarı, elektrikli araçlar için sağlanan 7 bin 500 dolarlık vergi teşvikinin 2025 sonuna kadar büyük ölçüde kaldırılmasını öngörüyor. Trump ise buna karşılık, Musk'ın şirketleriyle yapılan devlet sözleşmelerinin kesilebileceğini ima etti. Bu şirketler arasında SpaceX de yer alıyor.

Musk, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda tansiyonun düşürülmesine açık olduğunu belirtmişti. Ancak Trump, CNN'e verdiği demeçte, "Elon hakkında düşünmüyorum bile" diyerek ilişkilerin normalleşmesinin şu aşamada mümkün olmadığını ifade etti.

"Tansiyonun düşmesi Tesla için kesinlikle olumlu olur"

Hargreaves Lansdown analisti ve Tesla hissedarı Matthew Britzman, "İki isim arasındaki ilişkinin eski haline dönmesi belki fazla iyimser bir beklenti olabilir ama tansiyonun düşmesi Tesla için kesinlikle olumlu olur" dedi.

Tesla hisseleri bu yıl yüzde 27 değer kaybetti

Musk'ın siyasi duruşu nedeniyle Tesla hisseleri, geçen yıl Trump'ın başkanlık adaylığına desteğini açıklamasından bu yana dalgalı bir seyir izliyor. Başlangıçta, daha az düzenleyici baskı beklentisiyle hisse senetleri yükselmişti. Ancak satışların zayıflaması ve Musk'ın siyasi çıkışlarının marka üzerindeki etkisi hisselere olumsuz yansıdı. 2025 yılı itibarıyla Tesla hisseleri yılbaşından bu yana yüzde 26,9 değer kaybetti.

Analistler, Musk'ın hem liberal hem de muhafazakar kesimlerle bağlarını zayıflatmasının, Tesla'nın tüketici algısında ciddi bir düşüşe yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Slingshot Strategies'in kurucu ortağı ve siyasi stratejist Evan Roth Smith, "Musk, Cumhuriyetçileri de yabancılaştırırsa, Tesla'nın marka algısını ayakta tutacak kimse kalmaz" dedi.