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AFAD duyurdu: Ankara güne depremle uyandı!

Ankara'da saat 08.20'de 3,6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
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AFAD duyurdu: Ankara güne depremle uyandı!
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 08.20'de merkez üssü Çubuk ilçesi olan 3,6 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin 10,62 kilometre derinlikte meydana geldiği belirtildi.

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