Tesla Türkiye, Model Y satış takvimini duyurdu: Ön sipariş ücreti açıklandı

Tesla Türkiye, Model Y satın alma sürecinde yaşanan yoğun talep ve bot kullanımının önüne geçmek amacıyla envanter listeleme tarihlerini yeniden düzenledi. Şirket, temmuz ayı boyunca hafta içi her gün yeni stokların ekleneceğini duyururken, ön sipariş ücretine de zam yaptı.

Tesla’nın resmi açıklamasına göre, daha önce 2-3 Temmuz olarak belirlenen envanter listeleme tarihleri, 4 Temmuz - 31 Temmuz aralığına çekildi. Bu tarihler arasında hafta içi her gün saat 18.30’da yeni araçlar satışa açılacak. Ayrıca, Model Y sipariş ücreti 50 bin TL’den 175 bin TL’ye yükseltildi. Ön sipariş ücreti, her zamanki gibi kredi kartı ile sipariş sırasında tahsil edilecek.

Tesla Türkiye'nin, X hesabından yapılan açıklamada, “Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18.30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye'ye üretimi önceliklendirerek Türkiye’de daha fazla müşterimize ulaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz" ifadeleri yer aldı.

LİSTELEME DUYURUSU

Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18:30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye'ye… — Tesla Europe & Middle East (@teslaeurope) June 28, 2025

Şirketin Türkiye’deki müşterileri, stokların dakikalar içinde tükenmesi nedeniyle son dönemde sipariş vermekte zorlanıyordu. Tesla, üretimin Giga Berlin fabrikasında Türkiye’ye öncelik verileceğini belirterek bu sorunun azaltılmasını hedefliyor.