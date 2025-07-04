Tesla Model Y siparişleri bugün başlıyor: Ön sipariş ücretinde artış

Tesla Model Y için yeni envanter tarihleri 4 Temmuz - 31 Temmuz olarak belirlendi. Önceki duyuruda yer alan 2-3 Temmuz tarihleri iptal edilirken, yeni takvime göre listelemeler hafta içi her gün saat 18.30'da yapılacak.

Tesla'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Daha önce 2-3 Temmuz olarak duyurduğumuz listeleme takvimimizi sizlere daha iyi bir satın alma deneyimi sunabilmek adına 4 Temmuz - 31 Temmuz arası hafta içi her gün 18:30'da bir listeleme yapacak şekilde güncelliyoruz. Giga Berlin fabrikamızda Türkiye'ye üretimi önceliklendirerek Türkiye'de daha fazla müşterimize ulaşacak olmaktan heyecan duyuyoruz."

Sipariş ücreti arttı

Tesla Türkiye, envanter güncellemesiyle birlikte sipariş ücretlerinde de artışa gitti. 4 Temmuz'da başlayacak yeni dönemle birlikte Model Y ön sipariş ücreti 175 bin TL olarak belirlendi. Bu tutar, daha önceki sipariş ücretine göre artış anlamına geliyor. Ücretin, alışıldığı üzere kredi kartı ile sipariş sırasında ödeneceği bildirildi.