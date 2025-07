ÖTV değişikliği ile yeni furya başlıyor! ‘Vergisel kaçış’ modellerinde talep artacak

Takip Et

Yeni ÖTV düzenlemesi yürürlüğe girdi. Yeniden belirlenen ÖTV dilimleri ile birlikte içten yanmalı motorlu, hibrit motorlu ve elektrikli motorlu tüm araçların ÖTV oranları değişti.

Elektrikli otomobillerde en düşük ÖTV oranı yüzde 25, şarj edilebilir hibritlerde yüzde 45, benzinli, dizel ve LPG’li otomobillerde yüzde 70 ve hibrit otomobillerde yüzde 70 olacak. En yüksek ÖTV oranı ise yüzde 220 olarak uygulanacak. Elektrikli otomobillerde en düşük yüzde 10 olan ÖTV, yüzde 25'e çıkarıldı.

"Vergi indirimi mi geldi, zam mı?"

Otomotiv yazarı Emre Özpeynirci, yeni ÖTV düzenlemesi ile ilgili yaptığı değerlendirmede “Herkes birbirine aynı soruyu soruyor. Çünkü işin içinden çıkmak artık neredeyse mümkün değil. Yeni düzenleme; aracın motor hacminden tutun da vergisiz fiyatına, yakıt türüne kadar birçok değişkene göre şekilleniyor. Yani her araç için başka bir sonuç, başka bir etiket” dedi.

“Yüksek fiyatlılarda makas açıldı”

Özpeynirci, ucuz ve yerli otomobillerin yeni düzenleme ile kısmen korunduğunu, yüksek fiyatlılarda ise makasın açıldığını dikkat çekti. Özpeynirci, “Vergisiz fiyatı düşük olan bazı modellerde %2,7 ila %5,5 indirim mümkün. Ama vergisiz fiyatı daha yüksek olan benzer modellerde ise %5,5 ila %11 arasında zam var. Ucuzlar ve yerliler kısmen korunmuş, yüksek fiyatlılarla makas açılmış. Ama esas soğuk duşu elektrikli otomobil almayı düşünenler yedi. Son yıllarda büyük ivme kazanan elektrikli araç pazarında, giriş seviyesi modeller yaklaşık %14 zam gördü” yorumunu yaptı.

“Otomotiv piyasasında yeni furya başlayacak”

Yeni ÖTV sistemiyle birlikte hafif ticari araçlara büyük bir yönelme yaşanacağını söyleyen Özpeynirci, “Çünkü otomobillerin ÖTV’sinde sil baştan değişiklik yapılırken, sadece hafif ticarilerin ÖTV’si sabit kaldı. 4x4 pick-up’lar hariç). Artık tam anlamıyla; Doblo, Courier, Rifter, Combo, Berlingo dönemi… Yani artık herkes, otomobil gibi kullanılan combi hafif ticarilere yönelir. Zaten haziran ayında bu sinyaller gelmişti. Hafif ticari satışları %33 arttı. Yeni sistem, bazı araçları daha da pahalılaştırırken, ticari görünümlü “vergisel kaçış” modellerine yeni bir dönem açtı. Combi furyası başlıyor” diye konuştu.

“ÖTV matrah sistemi gizli zam demek”

Emre Özpeynirci, bugün yürürlüğe giren düzenlemeyle vergi matrahlarıyla Fiat Egea'nın ÖTV'si bazı versiyonlarında %80'den %70 ÖTV'ye inerken, Mercedes C Serisi ise %80'den %100'e yükseldiğine dikkat çekti. Yani aradaki vergi farkı açıldığını yazan Özpeynirci, “Olması gereken ve hedeflenen de buydu.Bu sistem matraha bağlı çalışıyor. Eğer matrahlar her yıl güncellenmezse, bir süre sonra Egea da %100 ÖTV’li hale gelir, C Serisi de… Tıpkı daha önce hepsinin %80 olduğu gibi. Oranlar değişse de, sistem güncellenmezse vergide eşitlenme yine kapıda olabilir. Matrah sistemi yerine daha sade bir vergilendirme olmalı.” ifadelerini kullandı.