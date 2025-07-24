ÖTV oranları hem ikinci el hem sıfır otomobilde fiyatları etkileyecek!

Türkiye otomotiv sektöründe uzun süredir beklenen ve kamuoyunda tartışılan yeni Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) düzenlemesi, Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, araçların motor hacmi, vergisiz satış fiyatı (matrah), yakıt tipi, emisyon değeri ve menzil özellikleri gibi birçok teknik kritere göre kademeli ve detaylı bir yapı getirdi.

“Çok katmanlı vergi rejimi ortaya çıktı”

Veri ve Analiz şirketi Cardata'nın Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın, yeni ÖTV sisteminin değerlendiren Yalçın, “Bu yeni yapı ile birlikte ÖTV sisteminde sadeleşme beklenirken, aksine daha karmaşık ve çok katmanlı bir vergi rejimi ortaya çıktı” dedi.

Yeni ÖTV sistemi neleri değiştiriyor?

Hüsamettin Yalçın, yeni düzenleme ile birlikte ÖTV hesaplamasında belirleyici olan faktörleri sıraladı:

"• Araçların motor silindir hacmi artık 1400 cm³ ve 1600 cm³ olmak üzere ikiye ayrıldı.

• Matrah dilimleri daha fazla kademeye ayrılarak vergi oranları çeşitlendirildi.

• Elektrikli ve plug-in hibrit araçlarda motor gücü, elektrikli menzil, emisyon değeri ve matrah sınırı ayrı ayrı dikkate alındı.

• Bazı düşük hacimli içten yanmalı motorlu araçlarda vergi indirimi, yüksek fiyatlı modellerde ise vergi artışı yaşandı."

Eski ve yeni sistemdeki temel farklar

Kriter Eski Sistem Yeni Sistem Motor Hacmi Ana eşik 1600 cm³ Yeni eşik 1400 cm³ ve 1600 cm³ olarak ayrıldı Elektrikli Araçlarda Matrah 1.450.000 TL sınırı 1.650.000 TL sınırı En Düşük ÖTV Oranı (Elektrikli) %10 %25 En Yüksek ÖTV Oranı (ICE) %150 %220 Plug-in Hibritlerde ÖTV %30 %45 ve %85 Matrah Dilimi Sayısı 3-4 kademe 5-6 kademe

Yeni ÖTV oranları

1.4 Litre ve Altı İçten Yanmalı Araçlar:

• Matrah ≤ 650.000 TL: %70

• 650.000 – 900.000 TL: %75

• 900.000 – 1.100.000 TL: %80

• 1.100.000 TL: %90

1.4 – 1.6 Litre Arası Motorlar:

• Matrah ≤ 850.000 TL: %75

• 850.000 – 1.100.000 TL: %80

• 1.100.000 – 1.650.000 TL: %90

• 1.650.000 TL: %100

Elektrikli Araçlar (Tam elektrikli):

• Motor gücü ≤ 160 kW & Matrah ≤ 1.650.000 TL: %25

• Motor gücü ≤ 160 kW & Matrah > 1.650.000 TL: %55

• Motor gücü > 160 kW & Matrah ≤ 1.650.000 TL: %65

• Motor gücü > 160 kW & Matrah > 1.650.000 TL: %75

Plug-in Hibrit Araçlar (Emisyon ≤ 25 g/km ve menzil ≥ 70 km):

• 1.6L’ye kadar & Matrah ≤ 1.350.000 TL: %45

• 1.6 – 1.8L & Matrah ≤ 1.350.000 TL: %85

0 km araç fiyatlarına etkisi ne olacak?

Hüsamettin Yalçın, yeni ÖTV matrah düzenlemesi bazı giriş seviyesi modellerde küçük indirimler sağlayacağını ancak orta ve üst segmentte ciddi fiyat artışlarına yol açacağını dikkat çekti. Yalçın, yeni matrah dilimlerine girmeleriyle ÖTV oranlarının yüzde 80'den yüzde70-75’e düşmesi nedeniyle indirime gireceğini belirtti. Yalçın marka marka hangi araçların indirime gireceğini açıkladı.

İndirime gidecek araçlar:

"- Fiat Egea 1.4 Fire → ~%5 indirim

- Renault Clio 1.0 → ~%3 indirim

- Hyundai i10 / i20 baz versiyonlar"

"Matrah limit geçileri zamları getirdi"

Yalçın artan ÖTV oranlarına göre (%10’dan %25’e, %40’tan %55’e gibi), matrah limiti geçişleri nedeniyle bazı markalara zam olabileceğini belirtti.

Zam görecek araçlar:

-Togg T10X → %10-14 arası fiyat artışı

-Tesla Model Y → ~%13 artış

-Mercedes C, BMW 3 Serisi gibi premium segment → %8-15 zam.

"İkinci el araç piyasasında talep kayması yaşanabilir"

Yalçın, yeni ÖTV sisteminin 2. el araç piyasasına etkisini de değerlendirdi. Yalçın, yeni düzenlemenin ikinci el piyasasını da doğrudan etkileyeceğini dikkat çekerek, piyasadaki beklentisini de söyle sıraladı:

Talep kayması: Sıfır araçlardaki fiyat artışı, tüketiciyi tekrar ikinci ele yönlendirecek.

Fiyat artışı: Yüksek talep ve azalan sıfır araç rekabeti, ikinci el fiyatlarını yukarı çekecek.

Yatırımcı etkisi: Önceden araç alan birey veya kurumlar ciddi değer kazanımı sağlayacak.

Kısa vadede: Temmuz sonu – Ağustos başında 2. el fiyatlarında ortalama %4–6 arası artış beklenebilir.

Yeni düzenleme sektörü nasıl etkileyecek?

Yeni ÖTV düzenlemesinin kısa vadede fiyat artışlarına, orta vadede ise tüketici tercihleri ve pazar dengelerinde değişime neden olacağını belirten Yalçın, "Düşük hacimli bazı yerli araçlar avantaj kazanırken, elektrikli ve yüksek hacimli modeller için daha yüksek vergi yükü getirilmiştir. Vergi oranlarının daha çok segmenti kapsaması, tüketici tarafında kafa karışıklığına, bayi ve marka tarafında ise fiyat politikalarında yeniden yapılanma ihtiyacına yol açacaktır." dedi. Yalçın, sistemin getirisi ve götürüsünü sıraladı:

Getirdikleri:

"-Vergilendirmede teknik detayların dikkate alınması

- Giriş segment yerli araçlarda kısmi indirim

- Emisyon odaklı teşvik modelinin (teorik olarak) devreye alınması

- Elektrikli araçlara yeni matrah limitiyle genişleme fırsatı

Götürdükleri:

- Karmaşık ve anlaşılması zor bir vergi yapısı

- Orta ve üst segment araçlarda ciddi fiyat artışı

- Elektrikli araçların cazibesinin zayıflaması (özellikle giriş modellerde)

- Tüketici güveninde erozyon ve fiyat belirsizliği."