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Kanada'dan geri adım! ABD ile görüşmeleri ilerletmek amacıyla "dijital hizmet vergisi" kaldırıldı

Kanada'da hükümet, ABD ile yeni ekonomi ve güvenlik ortaklıkları hakkında yürütülen görüşmelerde ilerleme kaydetmek amacıyla teknoloji şirketlerine uygulanan "dijital hizmet vergisini (DST)" yürürlükten kaldırdı.

Haber Merkezi
AA
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Kanada'dan geri adım! ABD ile görüşmeleri ilerletmek amacıyla "dijital hizmet vergisi" kaldırıldı
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Kanada hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Kanada ve ABD'nin ekonomi ve güvenlik alanlarında ortaklık konusunda "karmaşık" görüşmeler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, bu kapsamda "en iyi anlaşmaya varabilmek için" Maliye Bakanı François-Philippe Champagne'in, dijital hizmet vergisini kaldırma kararını duyurduğu ve 30 Haziran'daki tahsilatın durdurulduğu aktarıldı.

"DST, ABD ile karşılıklı faydalı ve kapsamlı ticaret anlaşmasına varılması ümidiyle kaldırıldı"

DST'nin, ABD ile karşılıklı faydalı ve kapsamlı ticaret anlaşmasına varılması ümidiyle kaldırıldığı kaydedilen açıklamada, Başbakan Carney ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, 21 Temmuz'a kadar bir anlaşmaya varma hedefinde tarafların görüşmeleri sürdürmesi konusunda mutabık kaldığı belirtildi.

DST uygulaması, Kanada'da faaliyet gösteren büyük teknoloji şirketlerinin vergilerini ödemesini sağlamak amacıyla 2020'de duyurulmuştu.

Trump, 27 Haziran'da Kanada'nın, Amerikan teknoloji şirketlerine dijital hizmet vergisi uygulayacağını öğrendiklerini belirterek, bunun ülkeye "doğrudan ve apaçık bir saldırı" olduğunu savundu.

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