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Sigara fiyatlarına dev zam kapıda

TÜİK'in 3 Temmuz'da açıklayacağı enflasyon verisinin ardından sigara fiyatlarına uygulanacak ÖTV zammı da kesinlik kazanacak. Mevcut veriler ile ÖTV'ye yüzde 12,92 oranında zam yapılması kesinleşirken, perşembe günü duyurulacak enflasyon oranıyla birlikte tüm sigara markalarına en az 5 TL zam yapılacak.

Haber Merkezi
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Sigara fiyatlarına dev zam kapıda
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Türkiye'de görülen yüksek enflasyonun etkisiyle sigara fiyatlarına da art arda zamlar gelirken, perşembe günü açıklanacak 6 aylık enflasyon farkıyla birlikte ÖTV oranı yeniden güncellenecek. 

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına göre yılın ilk 5 ayında ÖTV'de en az yüzde 12,92 oranında artış yapılması kesinleşirken, haziran ayına ait enflasyon verisinin de eklenmesiyle birlikte sigaradaki ÖTV artışı yüzde 14 seviyelerine denk olacak. 

Sigaraya en az 5 TL zam gelecek

Sözcü'de yer alan habere göre, ÖTV oranındaki artış nedeniyle sigara fiyatları da marka fark etmeksizin zamlanacak. Mevcut sigara fiyatları dikkate alındığında, perşembe günü itibarıyla sigara fiyatlarında yapılacak artışın 5 ila 8 TL arasında olması bekleniyor. 

1 TL'lik sigaranın 81 kuruşu vergiye gidiyor

Sigara fiyatlarında yaşanan aşırı artışın temel nedeni ise vergi oranlarından kaynaklanmakta. Vergi Uzmanı Ozan Bingöl, sigaraların büyük bölümünün ÖTV ve KDV vergilerinden oluştuğunu belirterek, "Örneğin bugün 80 liraya satılan bir paket sigaranın %81’e yakını vergilerden oluşmaktadır. Yani 80 liraya satılan bir paket sigaranın yaklaşık 64,5 lirası ÖTV ve KDV’dir." ifadelerini kullandı.

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