KOBİ’lere yönelik ikinci paket de devreye giriyor

Hüseyin GÖKÇE - ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) finansman ihtiyacı bulunan KOBİ’lere destek olmak amacıyla KGF ve bankalar işbirliğinde "nefes kredisi" uygulamasına başlıyor.

Bu amaçla bankalar, KGF ve TOBB arasında bir protokol imzalandı.

Başvurular 8-9 Temmuz itibarıyla başlayacak ve kredilere; Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubeleri aracılık edeacek.

Kredi Garanti Fonu kendi öz kaynak desteğiyle bu kredilere yüzde 80 oranında kefalet sağlayacak. Bu yeni TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Krediler altı ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Hisarcıklıoğlu: Arzın kısılması enflasyona olumsuz yansıyor

Nefes Kredisi'ne ilişkin açıklama yapan TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, KOBİ kredilerinin reel olarak artmamasının işletme sermayelerini azalttığını belirterek, nakit akışındaki yavaşlamanın ekonominin daralmasına neden olduğunu bildirdi.

Arzın bu şekilde kısılması da enflasyona olumsuz yansıdığının altını çizen Ardıç, “Buradaki sıkıntıları hafifletmek ve ülkemiz ekonomisinin can damarı KOBİ’lere destek olmak üzere TOBB, Kredi Garanti Fonu ve Bankalar güç birliği yaptık” dedi.

Hisarcıklıoğlu, krediye TOBB’a bağlı oda ve borsa üyesi şirketlerin başvurabileceğini bildirdi.

KGF Yönetim Kurulu Başkanı: Özkaynaklarımızla kefalet vereceğiz

Kredi Garanti Fonu (KGF) Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Özegen krediye KGF özkaynaklarıyla kefalet vereceklerini bildirdi. KGF’nin dünyada benzeri olmayan önemli bir kuruluş olduğunun altını çizen Özegen, Türkiye’nin ekonomik kalkınmasına destek vermek için uygulamaya alınacak nefes kredisinde kefalet oranının yüzde 80 olacağını aktardı.

Kimler başvurabilir?

TOBB’a bağlı Oda - Borsa üyesi işletmeler TOBB Nefes Kredisi’ne başvurabilir. Başvurular, 8-9 Temmuz 2025 tarihi itibariyle başlıyor.

Kredi limiti

TOBB Nefes Kredisi’nden bir firma azami 2,5 milyon TL kredi kullanabilecek. Kredi Garanti Fonu (KGF) öz kaynak desteğiyle kredilere kefil olacak.

Ödeme koşulları

Krediler, altı ay ödemesiz şekilde azami 36 ay vadeli olacak.

Krediyi hangi bankalar verecek?

Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Akbank, Yapı Kredi, Denizbank ve Ziraat Katılım şubelerine başvuru yapılabilir.