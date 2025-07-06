ASO yüksek teknolojili üretim ve ihracatın yol haritasını açıkladı

Hüseyin GÖKÇE/ANKARA

Ankara Sanayi Odası (ASO) Ankara ve İllerin Dış Ticaretinin Teknolojik Analizi çalışma raporunu tamamladı. Rapora göre Ankara ihracatında yüksek teknolojinin payı yüzde 12.1 ile yüzde 3.6’lık Türkiye ortalamasının üzerinde gerçekleşti. Türkiye yüksek teknoloji ihracatının yüzde 20’sinin Ankara tarafından yapıldığı belirtilen raporun son bölümünde yüksek teknolojili ihracatın artışı için yol haritası da açıklandı. Bunlar içinde, destek sisteminin inovasyon odaklı kurgulanması öne çıktı.

Tüm illerin dış ticaret performansları teknoloji sınıflarına göre değerlendirildi

ASO’dan yapılan açıklamaya göre, 2004-2024 yıllarını kapsayan Ankara’nın ve İllerin Dış Ticaretinin Teknolojik Analizi başlıkla çalışma raporunda Ankara yanı sıra 5 büyük sanayi şehri ile birlikte tüm illerin dış ticaret performansları teknoloji sınıflarına göre değerlendirildi.

Ankara’nın 2024 yılında gerçekleştirdiği 15 milyar dolarlık ihracatın yüzde 12.1’ini yüksek teknolojili ürünler oluşturdu. Bu yüzde 3.6’lık Türkiye ortalaması yanı sıra İstanbul (% 4.5), İzmir (%2) , Kocaeli (% 1.3), Bursa (% 0.5) ve Gaziantep (% 1.5) gibi büyük sanayi kentlerinin teknoloji performansının çok daha üzerinde bulunuyor.

Raporda Ankara’nın başarısında savunma ve havacılık sektöründeki güçlü potansiyelin ön plana çıktığı kaydedilerek, “Ankara’nın yüksek teknolojili ürünlerde dış ticaret açığı da en düşük seviyesine gerileyerek yüzde 49 oldu” ifadeleri kullanıldı.

11 maddelik yol haritası

Türkiye’nin orta yüksek teknoloji ihracatının son 10 yıldır önemli bir ivme kazandığına dikkat çekilen açıklamada, buna karşılık yüksek teknoloji ihracatının yerinde saydığı belirtildi. Raporda yüksek teknoloji üretim ve ihracatının artırılması için 11 maddelik yol haritası önerildi:

-Ar-Ge yatırımlarının gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) içindeki payı artırılmalı

-Üniversite-sanayi iş birliği mekanizmaları etkinleştirilmeli

-Nitelikli insan kaynağı gelişimine yönelik yapısal reformlar hayata geçirilmeli

-Patent ve ticarileştirilme süreçlerinde etkin mentorluk verilmeli

-İnovasyon odaklı destek sistemi kurgulanmalı

-Beceri uyum programları yürütülmeli

-Dijital ve yeşil becerilere yönelik mesleki gelişim modelleri geliştirilmeli

-Ankara'nın savunma sanayii alanındaki başarısının diğer yüksek teknoloji sektörlerine yaygınlaştırılması için inovasyon odaklı teşvik mekanizmaları tasarlanmalı

-Teknoloji transfer süreçleri kolaylaştırılmalı

-Bölgeler arası iş birlikleri desteklenmeli

-KOBİ'lerin teknoloji yatırımlarını destekleyecek finansman modelleri geliştirilmeli

Ardıç: Teknolojide Türkiye’nin rotasını Ankara belirliyor

ASO Başkanı Seyit Ardıç, Ankara’nın yüksek teknoloji ihracatında büyük sanayi şehirlerini geride bırakmasının gururunu yaşadıklarını bildirdi. Ankara’nın bu alanda büyük potansiyeli bulunduğunu dile getiren Ardıç,

“Ankara, savunma ve havacılık sanayideki lider pozisyonuyla yüksek teknolojili üretimde ve ihracatta farkını ortaya koyuyor ve Türkiye’nin rotasını belirliyor. Ankara’yı sanayi ve teknolojinin başkenti yapma hedefiyle çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz” diye konuştu.

Sürdürülebilir kalkınmanın anahtarının yüksek teknoloji ihracatını artırmak olduğunu belirten Seyit Ardıç,

“Bilim ve teknoloji ile sanayi arasında çok güçlü bir ekosistem oluşturmak zorundayız. Fiyat rekabetinin yanında verimliliği artırmak için yeniliğe, Ar-Ge’ye ve ikiz dönüşüme daha çok odaklanmalıyız” değerlendirmesinde bulundu.