Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal hasılada rekor: Türkiye dünyada ilk 7 ülke arasında
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2024 yılında tarımsal hasılanın yüzde 7 artışla 74 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını ve Türkiye’nin dünya genelinde ilk 7 ülke arasına girdiğini açıkladı.
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2024 yılında Türkiye’nin tarımsal hasılasında rekor bir artış yaşandığını açıkladı.
Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada "Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye, tarımsal üretimde dünya genelinde ilk 7 ülke arasına girmeyi başardı." ifadelerini kullandı
“Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı"
Yumaklı, “Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu başarıda emeği geçen tüm üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız” dedi
🇹🇷 TARIMSAL HASILADA REKOR— İbrahim Yumaklı (@ibrahimyumakli) July 6, 2025
📈 Dünya Bankası verilerine göre;
📌2023’te 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasılamız
📌2024’te % 7 artışla 7️⃣4️⃣ milyar dolara çıktı.
🌍 Bununla dünyada ilk 7 ülke arasına girdik.
💫 Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı.… pic.twitter.com/LdvfkMZ5d3