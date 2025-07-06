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Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal hasılada rekor: Türkiye dünyada ilk 7 ülke arasında

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2024 yılında tarımsal hasılanın yüzde 7 artışla 74 milyar dolara ulaşarak rekor kırdığını ve Türkiye’nin dünya genelinde ilk 7 ülke arasına girdiğini açıkladı.

Haber Merkezi
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Bakan Yumaklı duyurdu! Tarımsal hasılada rekor: Türkiye dünyada ilk 7 ülke arasında
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Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, 2024 yılında Türkiye’nin tarımsal hasılasında rekor bir artış yaşandığını açıkladı.

Bakan Yumaklı, sosyal medya hesabından yapmış olduğu açıklamada "Dünya Bankası verilerine göre, 2023 yılında 68,9 milyar dolar olan tarımsal hasıla, 2024’te yüzde 7 artışla 74 milyar dolara yükseldi. Böylece Türkiye, tarımsal üretimde dünya genelinde ilk 7 ülke arasına girmeyi başardı." ifadelerini kullandı

“Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı"

Yumaklı, “Ülkemiz ilk defa 70 milyar dolar sınırını aştı. Bu başarıda emeği geçen tüm üreticilerimizi ve sanayicilerimizi tebrik ediyorum. Nice başarılara hep birlikte imza atacağız” dedi

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