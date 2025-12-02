Tarım sigortası kapsamında 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, TARSİM aracılığıyla yapılan hasar tazminatı ödemelerine dair sosyal medyadan açıklama yaptı.

"4,2 milyar lira hasar tazminatı ödedik"

Yumaklı, üreticilerin emeğini korumaya ve tarımsal üretimi desteklemeye devam ettiklerini belirterek, “1-30 Kasım tarihleri arasında devlet destekli tarım sigortası kapsamında üreticilerimize toplam 4,2 milyar lira hasar tazminatı ödedik. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz güvenliğimiz için çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.

Yumaklı'nın paylaşımında yer alan bilgiye göre kasımda zirai don için 3,2 milyar lira, dolu ve fırtına için 527 milyon lira ve hayvan hayat sigortaları için de 447 milyon lira hasar tazminatı ödemesi yapıldı.