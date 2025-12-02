Galatasaray, Yasin Kol için TFF'ye gidiyor: Hakem maçın çok önüne geçti

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek dün derbinin hakemi Yasin Kol'un yönetimi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) gidecek.

Özbek ve Sportif AŞ Başkan Vekili Abdullah Kavukçu, saat 14:00’te TFF'nin Riva'daki tesislerde olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Okan Buruk dün maç sonrası Yasin Kol'un yönetimine tepki göstererek şu ifadeleri kullanmıştı:

"Maçla ilgili değerlerlendirecek bir şey yok. Bugün yaşananları herkes gördü. Saha içinde yaşadıklarımızı herkes gördü. Canımızı kurtardık. Kazım'ın gözü kör oluyordu. Oyuncularımızın ayakları kırılabilirdi.

Bunun için şükrediyoruz. Kimse unutmasın. Biz de Galatasaray'ız. Taraftarımıza çağrı yapıyorum. Bugün yaşananları gördükten sonra nasıl bir Galatasaray ortaya çıkaracağımızı herkese göreceğiz.

Hakem maçın çok önüne geçti.

Maçtan önce de beklenen buydu. İki oyuncumun ayağı kırılabilirdi, Kazım'ın gözü çıkabilirdi. Aleyhimize verilen 22, lehimize verilen 12 faul var. Bu kadar tekme yiyip bu kadar az faulü nasıl kazandığımızın değerlendirmesini size bırakıyorum. Açıkçası bizim için büyük bir sürpriz olmadı."