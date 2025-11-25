Şakalak Tarım yeni nesil tarım makinelerini Avrupa’da sergileyecek

MUHAMMET YİĞİTOĞLU /KONYA

Hırvatistan’ın başkenti Zagreb’de 04-07 Aralık 2025 tarihleri arasında düzenlenecek olan CROAGRO Uluslararası Tarım, Tarım Ekipmanları ve Makineleri Fuarı, birçok ülkeden sektör temsilcilerini bir araya getirmeye hazırlanıyor. Tarım üretiminin tüm alanlarından önde gelen markaların katıldığı fuar konferanslar, atölye çalışmaları ve sunumlarla zenginleştirilmiş programıyla Avrupa’nın en kapsamlı organizasyonları arasında gösteriliyor.

Bu yıl Türkiye’den fuara katılacak önemli firmalar arasında Konya merkezli Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. de yer alıyor. Yarım asırlık tecrübesiyle sektörde öncü konumda bulunan şirket, inovatif yaklaşımıyla geliştirdiği makine ve ekipmanları uluslararası pazara tanıtacak. Firma, geliştirdiği teknolojiler, üretim yetkinliği ve kalite standartlarıyla Avrupa pazarından gelecek yeni iş birlikleri için güçlü bir platform elde etmeyi hedefliyor.



Şakalak Tarım A.Ş'nin geliştridiği yüzde yüz elektrikli ekim makinası Clever

“Amacımız yeni işbirlikleri geliştirmek”

Fuar katılımıyla ilgili açıklamalarda bulunan Şakalak Tarım Makineleri A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Mustafa Genç, “CroAGRO, tarım teknolojileri açısından Avrupa'nın en kapsamlı organizasyonlarından biri. Bu yıl Türkiye’den katılım sağlayarak firmamızı ve sektörümüzü uluslararası arenada en güçlü şekilde temsil edeceğiz. Şakalak Tarım olarak yenilikçi ürünlerimizi uluslararası ziyaretçilerle buluşturmak bizim için büyük önem taşıyor. Amacımız yeni iş birlikleri geliştirmek, teknolojilerimizi tanıtmak ve global pazarda daha fazla yer almak” dedi.