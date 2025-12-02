Pınar Et, 40. kuruluş yıldönümünü kutladı

İZMİR / EKONOMİ

Türkiye’nin ilk özel girişim entegre et tesisi olarak faaliyete başlayan Pınar Et, 40. kuruluş yıldönümünü kutluyor.

40. yaş günü için yapılan törene Yaşar Holding Yönetim Kurulu Üyesi Yılmaz Gökoğlu, Yaşar Holding İcra Başkan Yardımcısı Turgut Sarıoğlu, Yaşar Holding Finans Başkan Yardımcısı Tolga Şenefe, Pınar Et ve Çamlı Besicilik Başkan Yardımcısı Tunç Tuncer, Yaşar Dış Ticaret Genel Müdürü Hasan Tuna Settar, Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir ile Pınar Et çalışanları ve yöneticileri katıldı.

Yaşar Holding Onursal Başkanı merhum Selçuk Yaşar’ın girişimci ruhuyla 1985 yılında Yaşar Topluluğu bünyesinde Türkiye’nin ilk entegre modern et tesisi olarak kurulan Pınar Et’in üretimde, inovasyonda ve marka güvenirliğinde öncü olma hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Pınar Et Genel Müdürü Hüseyin Demir, “Pınar Et olarak toplam işlenmiş et pazarında %19,1’lik tonaj payıyla da liderliğimizi devam ettiriyoruz. Çevresel sorumluluk bilinciyle hareket eden ve döngüsel ekonomi alanında öncü uygulamaları sürdürerek değer yaratan bir şirketiz. 2050 yılında karbon nötr kuruluş olma yolundaki hedeflerimize ulaşmak için var gücümüzle çalışıyoruz. 2030 yılı sonuna kadar sera gazı emisyonu yoğunluğumuzu %30 ve su ayak izimiz de %15 azaltmayı hedefliyoruz. Türkiye’de ambalajlı et sektöründe liderliğimizi sürüdürürken yurt dışında da 30’dan fazla ülkede tüketicilerimizi Pınar lezzetleri ile buluşturaya devam ediyoruz’’ dedi.

“Sektörde pek çok ilke imza attık”

Türkiye’nin ilk özel sektör entegre et tesisi olarak 40 yıllık yolculuklarında birçok ilke imza attıklarını belirten Demir, “Türkiye’de modern et sanayinin öncüsü olarak, ilk entegre et tesisi, ilk entegre hindi tesisi, ilk arge merkezi, ilk dilimlenmiş şarküteri ürünleri gibi pekçok ilke imza atmış marka olarak bugün de en yenilikçi ürünleri tüketicilerimizle buluşturuyoruz. Başarılı insan kaynağı ekibimizle Türkiye’nin ekonomik büyümesine değer katmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.