TİM Tarım Kurulu Başkanı Mutlu: B-Reçete, tarımda sürdürülebilirlik için kritik bir eşik

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Tarım Kurulu ile İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB) Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu; Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı tarafından kamuoyuna duyurulan Bitki Reçetesi (B-Reçete) sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Mutlu, Bitki Reçetesi sisteminin Türkiye’nin tarımsal sürdürülebilirliğini güçlendirecek, ihracat süreçlerinde standart uyumunu artıracak ve uluslararası rekabet gücüne önemli katkı sağlayacak stratejik bir adım olduğunu ifade etti.

Türkiye’nin tarımsal üretim kapasitesini artırmaya yönelik tüm yapısal düzenlemeleri önemsediklerini belirten TİM Tarım Kurulu Başkanı Mutlu, Bitki Reçetesi uygulamasının sektörde bilinçli ve kontrollü üretim açısından önemli bir gelişme olduğunu vurguladı.

Tarım sektörünün Türkiye ekonomisi için stratejik önem taşıdığını vurgulayan Mutlu, “Tarım; istihdamdan dış ticaret dengesine, kırsal kalkınmadan gıda güvenliğine kadar ülkemizin en önemli sektörlerinden biridir. Türkiye, güçlü üretim altyapısı ve geniş ürün çeşitliliğiyle dünya pazarlarında rekabet gücünü her yıl artırmaktadır. Tarım ihracatı, üreticimizin emeğinin ve Türkiye markasının uluslararası alandaki temsilinin en önemli göstergelerindendir.” dedi.

Kalıntı riskleri ihracatın öncelikli gündemi

TİM Tarım Kurulu Başkanı, tarımsal ihracatta önemli bir sorun olan kalıntı risklerine dikkatleri çekerek, yanlış uygulamaların analiz süreçlerinde gecikmelere ve sevkiyat aksaklıklarına yol açabildiğini dile getirdi. Mutlu sözlerine şöyle devam etti: “Uluslararası pazarlarda güvenilir gıda artık bir tercih değil, zorunluluktur. Ancak zirai ilaçların yanlış dozda veya yanlış zamanlamayla uygulanması, üretim zincirinin tamamını etkileyebilmektedir. Bitki Reçetesi sistemi bu riskleri azaltacak ve daha kontrollü üretim süreçlerinin önünü açacaktır.”

Sistem Türkiye’nin tarımsal rekabet gücünü artıracak

Mutlu, Bitki Reçetesi sisteminin mühendis reçetesine bağlanmasının hem çevre sağlığı hem de ihracat güvenliği açısından kritik bir eşik olduğunu vurgulayarak, sistemin Türkiye’nin tarımsal rekabet gücünü artıracağına işaret etti. Mutlu, “Sayın Bakanımızın açıkladığı Bitki Reçetesi uygulaması, sürdürülebilir tarıma giden yolda önemli bir adımdır ve ihracatımızda standartlara uyumu güçlendirecektir.” dedi.

Türkiye’nin gıda güvenliği altyapısı bilimsel temellere dayanıyor

Gıda güvenliğine ilişkin kamuoyunda yürütülen tartışmalara açıklık getiren Mutlu, Türkiye’nin tarımsal üretim ve gıda güvenliği süreçlerinin uluslararası standartlarla uyumlu olduğunu belirterek şunları söyledi: “Türkiye’de tarımsal üretim ve gıda güvenliği süreçleri bilimsel temellere dayanmakta ve uluslararası normlarla uyum içinde yürütülmektedir. Ürünlerimizin çok sayıda ülkeye güvenle ihraç ediliyor olması bunun en açık göstergesidir. Tarım ve gıda sanayimiz, modern tesisler, yüksek teknolojiye sahip işleme altyapıları, ileri analiz laboratuvarları ve güçlü izlenebilirlik sistemleriyle dünya standartlarında üretim yapmaktadır.”

TİM Tarım Kurulu Başkanı Mutlu, üretimden paketlemeye, soğuk zincir lojistiğinden kalite kontrol süreçlerine kadar tüm aşamaların insan sağlığı ve çevresel sürdürülebilirliği önceleyen sıkı denetimler altında yürütüldüğüne vurgu yaptı.

Yanlış bilgi uluslararası algıyı etkiliyor

Mutlu, bilgi eksikliğine dayanan ve kamuoyunda dile getirilen bazı yorumların hem iç piyasada hem de uluslararası arenada yanlış algılara neden olabildiğini belirterek, “Yeterli bilgi olmadan yapılan yorumlar, hem tüketici algısını olumsuz etkileyebilmekte hem de yurt dışındaki paydaşlarımız nezdinde yanlış değerlendirmelere yol açabilmektedir. Oysa Türkiye, gıda güvenliği, üretim kalitesi ve ihracat standartları açısından bölgesinin en güçlü ve en güvenilir üretim merkezlerinden biri olmayı sürdürmektedir” dedi.