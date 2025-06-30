İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor! Son 24 saatte 88 Filistinli daha yaşamını yitirdi

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 88 artarak, 56 bin 500’e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in devam eden saldırılarında yaşanan can kayıpları ve yaralanmalara ilişkin son bilgiler verildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları sonucu son 24 saatte çoğu kadın ve çocuk olmak üzere 88 Filistinlinin yaşamını yitirdiği, 365 kişinin yaralandığı aktarıldı.

Gazze'de, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in düzenlediği saldırılarda can kaybının 56 bin 500’e, yaralı sayısının da 133 bin 419’a yükseldiği kaydedildi.

İsrail'in ateşkesi bozduğu 18 Mart'tan itibaren Gazze'ye saldırılarında ise 6 bin 175 kişinin yaşamını yitirdiği, 21 bin 378 kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne sabah saatlerinde düzenlediği saldırılarda aralarında çocukların ve zorla yerinden edilenlerin de bulunduğu 37 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Hastane kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerine saldırılar düzenlemeye devam ediyor.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin doğusunda yer alan Tuffah Mahallesi'ne düzenlediği bombalı saldırıda 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırıda yaralananlar ise Ehli Baptist Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gazze kentinin orta kesimindeki Zaviye pazarı da İsrail ordusuna ait insansız hava aracıyla (İHA) hedef alındı. Saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti, 15 kişi yaralandı.

İsrail ordusu Gazze kentinin güneydoğusundaki Zeytun Mahallesi'nde de bir evi vurdu. Saldırıda biri 2, diğeri 3 yaşında 2 çocuk hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Gazze kentinin orta kesiminde Samir kavşağı yakınlarında zorla yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadır, İsrail İHA'sıyla vuruldu, çok sayıda Filistinli yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus'un Mevasi bölgesinde zorla yerinden edilen Filistinlilerin çadırlarını bombaladı. Saldırıda 2'si çocuk 5 Filistinli yaşamını yitirdi. Aynı bölgede düzenlenen başka bir saldırıda ise 6 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Görgü tanıklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun bazı binaları havaya uçurduğu ve top atışları düzenlediği Cibaliya beldesi ve çevresi ile Gazze kentinin doğusundaki Tuffah Mahallesi şiddetli bir geceye tanıklık etti.

Gazze kentinin güneyindeki Sabra Mahallesinde El-Aşşi ailesinin evine düzenlenen saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti. Enkaz altında halen yaralılar olduğu ifade edildi.

Şucaiyye Mahallesindeki El-Arayis bölgesinde insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda 1 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze Vadisi yakınlarında insani yardım bekleyen Filistinlilere yönelik saldırıda 8, Refah'ın kuzeybatısındaki Eş-Şakuş bölgesindeki benzer bir saldırıda ise 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi de yaralandı.

İsrail ordusu Gazze'de yardım bekleyenlere ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Refah'ın kuzeybatısındaki Şakuş bölgesinde yardım dağıtım merkezi yakınlarında bekleyen Filistinlilerin üzerine ateş açtı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 5 kişi yaşamını yitirdi, 25 kişi yaralandı.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, geçen ay kurulan ve uluslararası toplum tarafından meşruiyeti tanınmayan Gazze Şeridi'ndeki ABD-İsrail güdümlü dağıtım noktalarında şimdiye dek 550'den fazla Filistinli öldürüldü.

Bu noktalar, sivil halk için birer "kitlesel infaz alanına" dönüşürken, Filistinliler hem açlıkla hem de onurlarını zedeleyen zorla göç politikalarıyla karşı karşıya bırakılıyor.

İsrail, Gazze'deki yardım dağıtım noktalarında 580 Filistinliyi öldürdü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nde, ABD ve İsrail güdümündeki "Gazze İnsani Yardım Vakfı" kanalıyla kurulan sözde insani yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda 27 Mayıs'tan bu yana 580 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 4 bin 216 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Gazze'nin güneyi ile orta kesiminde kurulan yardım dağıtım merkezlerinde 27 Mayıs-29 Haziran tarihlerinde İsrail güçlerince öldürülen Filistinlilerin sayısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan bu yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda şu ana kadar toplam can kaybının 580'e, yaralı sayısının da 4 bin 216'ya yükseldiği, 39 kişinin ise hâlen kayıp olduğu kaydedildi.

"Ölüm tuzakları"

İsrail, 27 Mayıs'tan bu yana Birleşmiş Milletler (BM) ve uluslararası yardım kuruluşlarının denetimi dışında, ABD-İsrail güdümlü "Gazze İnsani Yardım Vakfı"nı devreye sokarak sözde yardım dağıtımı gerçekleştiriyor.

Ancak bu yapı, BM tarafından tanınmıyor ve Filistinli gruplarca reddediliyor. Hamas, bu sistemi "ölüm tuzakları" olarak nitelendiriyor.

Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı var

İsrail, 2 Mart’tan bu yana Gazze Şeridi'ne giriş sağlayan tüm kara sınır kapılarını kapalı tutuyor. Yardım taşıyan yüzlerce tırın Gazze'ye geçişi engellenirken, yalnızca sınırlı sayıda aracın Kerem Ebu Salim Sınır Kapısı'ndan geçişine izin veriliyor.

Oysa Gazze'nin günlük en az 500 yardım tırına ihtiyacı bulunuyor.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de, yoğun bombardıman, aç bırakma, zorla yerinden etme ve altyapının yıkımı sonucu büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Uluslararası kamuoyunun ve Uluslararası Adalet Divanı'nın ateşkes çağrılarına rağmen İsrail'in soykırım boyutuna varan saldırıları aralıksız sürüyor.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'da Filistinlilere saldırdı, hayvanlarına el koydu

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın doğusunda bir bedevi topluluğuna saldırdı, Kuzey Ağvar'da bir Filistinliye ait inek sürüsüne el koydu.

Bedevi Haklarını Savunma Örgütü'nden (BEYDER) yapılan yazılı açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin saldırısına ilişkin bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrailli bir grup, İsrail ordusunun koruması altında Batı Şeria'nın doğusundaki Eriha kentinin kuzeyinde bulunan Arap el-Malihat Bedevi topluluğuna baskın düzenledi.

Bu saldırının, "Yahudi yerleşimlerinin genişletilmesi için tekrarlanan baskınlar ve günlük yaşam içerisinde uygulanan kısıtlamalarla bölge sakinlerinin zorla tahliyesine yönelik kasıtlı bir planın parçası olduğu" ifade edildi.

Öte yandan Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Batı Şeria'nın kuzeyindeki Kuzey Ağvar'a bağlı Hımma bölgesinde bir Filistinliye ait inek sürüsüne otladıkları sırada el koydu.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, El-Halil kentindeki ekiplerinin, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından darbedilen 4 kişiye müdahale ettiği belirtildi.

Ayrım Duvarı (Utanç Duvarı) ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Komitesi aktivistlerinden Usame Muhamira AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Asker kıyafetleri giymiş Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Masafir Yatta’daki Hırbet Ummu Hayr köyündeki Filistinlilere saldırdı." ifadesini kullandı.

Muhamira, saldırıda biri kadın, 4 Filistinlinin yaralandığını, Kızılay görevlilerinin olay yerinde yaralılara müdahale ettiğini söyledi.

Filistin yönetimine bağlı Duvar ve Yerleşim Direniş Komisyonunun açıklamasına göre, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırıları nedeniyle 7 Ekim 2023'ten 2025'in mayıs ayı sonuna kadar 323 ailenin yaşadığı 30 Filistinli bedevi topluluğu evlerinden ayrılarak başka yerlere göç etmek zorunda bırakıldı.

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'da sadece mayıs ayı içinde 415 saldırı gerçekleştirdi.

"İsrail'in Batı Şeria’daki saldırılarını durdurun”

Filistin yönetimi, işgal altındaki Batı Şeria’da saldırılarını artıran, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin işlediği suçların durdurulması için uluslararası toplumdan caydırıcı önlemler alınmasını talep etti.

Filistin Dışişleri Bakanlığı yazılı açıklamasında, fanatik İsraillilerin sivillere yönelik saldırılarının durdurulması ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması için uluslararası toplumun, uluslararası hukuk ve meşruiyet temelinde sorumluluk üstlenmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, özellikle son dönemde Filistinli köylere ve beldelere yönelik toplu saldırıların "silahlı ve organize Yahudi milislerle işgalci İsrail ordusu arasında açık bir rol paylaşımına işaret ettiği" aktarılan açıklamada, "Yerleşimci çetelerinin Filistinlilere, topraklarına, mülklerine ve kutsallarına yönelik saldırılarının durdurulması için uluslararası toplumun etkili adımlar atması çağrısında bulunuyoruz." denildi.

"İsrail saldırıları, Gazze'deki telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünü yok etti"

​​​​​İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının, telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünü yok ettiği belirtildi.

Filistin Telekomünikasyon Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakan Yardımcısı Huda el-Vahidi, Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Telekomünikasyon Birliğinin (ITU) Cenevre'de düzenlenen Yönetim Kurulu toplantısında konuştu.

Vahidi, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 580 hücre kulesi ile fiber ağların yıkıldığını ve böylece telekomünikasyon ağının yüzde 74'ünün tahrip edildiğini dile getirdi.

Vahidi, halihazırdaki maddi zararın 164 milyon dolar, gelecek 5 yıl için beklenen zararın ise 736 milyon dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.

Gazze'deki dijital altyapının sürekli kötüye gittiğini kaydeden Vahidi, BM'nin 2024'te aldığı ve Filistin Telekomünikasyon sektörünün yeniden inşasını öngören kararının uygulanması çağrısı yaptı.

Batı Şeria'daki duruma da değinen Vahidi, İsrail ordusunun baskın ve saldırılarının bu sektörde meydana getirdiği zararın 215 milyon dolar olarak tahmin edildiğini ifade etti.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik aralıksız saldırıları, yalnızca sivilleri hedef almakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin iletişim altyapısını da kasıtlı olarak çökertiyor.

Son olarak 21 Haziran'da İsrail'in saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin kuzeyinde iletişim ve internet hizmetinin yeniden kesildiği duyurulmuştu.

İsrail'de Gazze gündemiyle yapılan kabine toplantısından karar çıkmadı

The Times of Israel gazetesinin haberinde, Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürülen saldırılar ve esir takası anlaşmasına ilişkin Başbakan Binyamin Netanyahu liderliğinde kabine üyelerinin toplantı yaptığı belirtildi.

Haberde, İsrail kabinesinin aynı gündemle yarın tekrar toplanacağı kaydedildi.

İsrail basını, ABD Tel Aviv'e Gazze'de ateşkes için baskı yapmaya hazırlandığını öne sürüyor

İsrail basınına yansıyan haberlere göre, Dermer'in Washington ziyaretinde Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların sona erdirilmesi ve İsrail'in Arap ülkeleriyle imzaladığı normalleşme adımları, Abraham Anlaşmalarının genişletilmesi gibi bölgesel meselelerin ele alınması bekleniyor.

İsrail'in Haaretz gazetesi, üst düzey Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberinde, ABD Başkanı Donald Trump ekibinden üst düzey yetkililerin Dermer'e Gazze'ye saldırıların "sona ermesi ve kalan esirlerin iade edilmesi anlaşması için baskı yapacağına" işaret etti.

ABD'li yetkililerin Dermer'e İsrail'in, "Hamas'ın ortadan kaldırılması gerektiği" yönündeki ısrarının ise geleceğe bırakılmasının söyleneceği aktarıldı.

​​​​​​​Yedioth Ahronoth gazetesinin haberinde de Gazze'ye saldırılarında tekrarladığı "Hamas'ı yok etme" hedefinin de içinde yer aldığı "mutlak zafer" söylemindense Netanyahu'nun Gazze'deki İsrailli esirleri en ön sıraya aldığını açıklamasının, Gazze'de ateşkes anlaşmasına işaret ettiğini belirtti.

Kanal 12, İsrail kaynaklarına dayandırdığı haberinde ise ordunun hükümetten savaşın bir sonraki adımını belirlemesini istediğini yazdı.

Haberde, bir sonraki adımın Gazze'nin kontrolünü tamamlamak ya da esir takası anlaşması yapmak olduğu belirtilerek, ordunun ikinci seçeneği tercih ettiğini iddia edildi.

Dermer'in gezisinin, Netanyahu'nun önümüzdeki iki hafta içinde gerçekleşmesi beklenen Washington ziyaretine hazırlık amacıyla da planlandığı vurgulanan haberde, ABD'nin Netanyahu'nun gezisi öncesinde bir anlaşma sağlanmasını istediğini aktarıldı.

Kanal 13 de ordunun hükümete, Gazze'de yaklaşık 19 ay süren kara saldırılarının ardından kalan rehinelerin hayatlarını tehlikeye atmadan ulaşılabilecek önemli bir hedef kalmadığını ilettiğini ifade etti.

İsrail-İran çatışmasını 12 günün ardından 24 Haziran'da tek taraflı açıkladığı ateşkesle sonlandıran Trump'ın, "Gazze'de anlaşma yap, (İsrailli) Esirleri geri getir" paylaşımı, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya mesaj olarak yorumlandı.

Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, İsrail askerlerine saldırdı

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Filistin topraklarını gasbeden İsrailli grubun askerlere biber gazı ile saldırdığı, taş attığı ve askeri araçlara zarar verdiğini belirtildi.

Açıklamada, ses bombası kullanılarak dağıtılan kalabalık arasından bir gaspçı İsraillinin yaralandığı kaydedildi.

"Filistinli sandım"

Açıklamada, İşgal altındaki Batı Şeria'da İsrail ordusu askerinin, askeri araca taş atan şahısları "Filistinli sandığı" ve bu nedenle havaya üç el ateş ettiği belirtildi.

Çocuğun bu sırada yaralanmış olabileceği vurgulanan açıklamada, kullanılan kurşunun kaynağına dair inceleme başlatıldığı bildirildi.

Haaretz gazetesi ise olayların 14 yaşında bir İsraillinin, askerler tarafından taş attığı gerekçesiyle yaralanması üzerine patlak verdiğini yazdı.

Öte yandan, çocuğun kauçuk mermiyle yaralanmadığı, hastanedeki kontrollerde gerçek mermiyle vurulduğu tespit edildi.