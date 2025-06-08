Türk şirketler Rusya pazarında güçlendi!

Moskova merkezli NSP hukuk şirketinin verilerine göre, Rusya’da en büyük Türk yatırımcı 440 milyon dolarla Ant Yapı oldu. Onu, 300 milyon dolarlık yatırımla Hayat Holding ve 250 milyon dolarla Koç Holding izledi. Şişecam da 125 milyon dolarlık yatırımıyla öne çıktı.

Türk yatırımları ağırlıklı olarak inşaat, ev aletleri, otomotiv yedek parçaları ve kağıt üretimi gibi sektörlerde yoğunlaştı. En büyük yatırım alanları Moskova, Kaluga, Lipetsk ve Başkurdistan şehirleri oldu.

Pazarda konumlarını güçlendiren şirketler de var

Bazı Türk firmaları ise yaptırımların etkisiyle faaliyetlerini durdurdu veya yapı değişikliğine gitti. Örneğin, Rönesans Holding çekilirken, faaliyetlerine RenCons adıyla devam etti. Diğer yandan, Koç Holding Whirlpool’un, Fiba Grubu ise IKEA’nın bankacılık kolu olan Ikano Bank’ın Rusya’daki varlıklarını devralarak pazardaki konumlarını güçlendirdi.

Ancak tüm gelişmeler olumlu değil. Anadolu Grubu’nun ortak olduğu AB InBev Efes’e 2024 sonunda Rusya tarafından kayyım atandı. Ayrıca, Gazprom, Türkiye’de kurmayı planladığı doğalgaz merkezi projesinden geri adım attı.