CHP Kurultayı'nın iptaline piyasalar ne tepki verdi?

CHP'de genel başkanın değiştiği 2023 kurultayının iptali istemiyle açılan davanın üçüncü duruşmasının görülmesinin ardından, davanın 8 Eylül'e ertelendiği açıklandı. Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesinin beklenmesine karar verdi.

Piyasaların da yakından takip ettiği dava duruşmasında kararın açıklanmasının ardından, piyasalar hareketlendi.

Bankalarda yükseliş yüzde 7'yi aştı

Borsa İstanbul 100 Endeksi'nde yükseliş yüzde 4'e yaklaşırken; Bankacılık Endeksi'nde ise değer kazancı yüzde 7'nin üzerine çıktı.

Dolar/TL, 39,89 seviyesinden 39,75'e gerilerken; Euro/TL de tepkisiz kalmadı ve 46,80 seviyesinden 46,64 seviyesine kadar geri çekildi.

Türkiye'nin kredi ödeyebilme durumunu gösteren ve risk primi olarak adlandırılan beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) 300 baz puanın altına indi.

Piyasaları veri odaklı ekonomi gündemi bekliyor

Jeopolitik gelişmeler ve merkez bankaları kararlarının öncelikli olduğu haftaların ardından, piyasalar gelecek hafta ağırlıklı olarak verilere odaklanacak. Yurt içinde gözler tüketici enflasyonunda olurken, yurt dışında ABD tarım dışı istihdam rakamları yakından izlenecek.

Hazine ve Maliye Bakanlığı önümüzdeki üç aya ilişkin borçlanma takvimini ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) "Aylık Fiyat Gelişmeleri" raporunu açıklayacak.

Yurt dışında İmalat ve hizmet sektörü satın alma yöneticileri endekslerinin (PMI) yanı sıra, ABD'den inşaat harcamaları, JOLTS, ADP özel sektör istihdamı, dış ticaret, fabrika siparişleri, Almanya'dan ithal fiyatları, perakende satışlar, işsizlik oranı, tüketici fiyatları, fabrika siparişleri, Euro Bölgesi'nden tüketici fiyatları, işsizlik oranı, üretici fiyatları, İngiltere'den GSYH, cari denge, Japonya'dan sanayi üretimi, perakende satışlar, Tankan Anketi öncelikli olarak izlenecek.

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde başta olmak üzere, bir çok merkez bankası yetkisinin konuşmaları da yakından takip edilecek.