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İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 935'e yükseldi

İran Yargı Erki Sözcüsü Asgar Cihangir, İsrail'in İran'a saldırılarında hayatını kaybeden sivillerin sayısının 935'e çıktığını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 935'e yükseldi
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İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Cihangir düzenlediği basın toplantısında gündeme dair soruları yanıtladı.

İsrail'in İran'a 12 gün süren saldırılarında 935 kişi hayatını kaybetti

İranlı Sözcü, İsrail'in İran'a düzenlediği ve 12 gün süren saldırıları sonucunda, 935 kişinin öldüğünü ve bu kişilerin kimliklerinin Adli Tıp Kurumu tarafından tespit edildiğini açıkladı.

Cihangir, ölenlerden 38'inin çocuk, 102'sinin ise kadın olduğunu kaydetti.

İranlı yetkili yaralı sayısı hakkında ise bilgi vermedi.

İran Sağlık Bakanlığı tarafından 25 Haziran'da yapılan açıklamada, ölü sayısının 627'ye ve yaralı sayısının da 4 bin 870'e yükseldiği duyurulmuştu.

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