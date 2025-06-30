  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan: UAEA'nın çifte standartlı tutumu dünya güvenliğini tehdit ediyor
Takip Et

İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan: UAEA'nın çifte standartlı tutumu dünya güvenliğini tehdit ediyor

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili "çifte standartlı" tutum sergilediğini öne sürerek, bu yaklaşımın bölge ve dünya güvenliğini tehdit ettiğini ifade etti.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
İran Cumhurbaşkanı Pezekişyan: UAEA'nın çifte standartlı tutumu dünya güvenliğini tehdit ediyor
Takip Et

Tesnim Haber Ajansı'na göre, Pezeşkiyan, Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron'la telefonda görüştü.

"UAEA'nın çifte standartlı tutumu bölge güvenliği için sorun oluşturmaktadır"

Görüşmede Pezeşkiyan, "İran hükümeti, Meclisi ve halkı, UAEA Genel Sekreteri'nin, tüm işbirliğine rağmen nükleer dosyamıza karşı tarafsız davranmadığını düşünüyor. UAEA'nın çifte standartlı tutumu bölge güvenliği için sorun oluşturmaktadır." dedi.

İran'ın nükleer faaliyetlerinin, UAEA denetçileri gözetiminde ve aktif gözetim kameralarıyla yürütüldüğünü belirten Pezeşkiyan, "Buna rağmen İsrail'in nükleer tesislerimize yönelik sabotajları ve ardından ABD'nin askeri saldırıları gerçekleşti. UAEA, bu yasa dışı eylemleri kınamak yerine adeta haklı göstermeye çalıştı." diye konuştu.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, "Ajans, ülkelerin haklarına saygı göstermeli, ayrımcılıktan kaçınmalı ve üye devletlerin meşru haklarını savunmalıdır." ifadelerini kullandı.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise görüşmede, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybeden İran vatandaşları için taziyelerini iletti.

Macron, "Fransa, İran'a yönelik ABD ve İsrail'in askeri saldırılarını kınayan ilk ülkelerden biri oldu. İsrail Başbakanı'na açıkça, İran'ın nükleer dosyasına müdahale etme konusunda bu rejimin hiçbir meşru ya da hukuki konumunun olmadığını bildirdik." ifadelerini kullandı.

Mısır: Gazze'de 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışıyoruzMısır: Gazze'de 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışıyoruzDünya
Kanada'dan geri adım! ABD ile görüşmeleri ilerletmek amacıyla "dijital hizmet vergisi" kaldırıldıKanada'dan geri adım! ABD ile görüşmeleri ilerletmek amacıyla "dijital hizmet vergisi" kaldırıldıDünya

 

Dünya
Kremlin: Ukrayna ile üçüncü tur müzakere tarihinin en kısa zamanda netleşmesini bekliyoruz
Kremlin: Ukrayna ile üçüncü tur müzakere tarihinin en kısa zamanda netleşmesini bekliyoruz
Mısır: Gazze'de 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz
Mısır: Gazze'de 60 günlük ateşkesi kapsayan bir anlaşma üzerinde çalışıyoruz
Rusya'da AB merkezli 15 haber sitesine erişim kısıtlaması getirildi
Rusya'da AB merkezli 15 haber sitesine erişim kısıtlaması getirildi
İngiltere-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe girdi
İngiltere-ABD ticaret anlaşması yürürlüğe girdi
İran'ın nükleer müzakerelere dönmesinde UAEA'nın etkisi
İran'ın nükleer müzakerelere dönmesinde UAEA'nın etkisi
Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali araştırılıyor
Hindistan'daki uçak kazası soruşturmasında "sabotaj" ihtimali araştırılıyor