  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kızıldeniz’deki yük gemisinin vurulma anı ortaya çıktı (Video)
Takip Et

Kızıldeniz’deki yük gemisinin vurulma anı ortaya çıktı (Video)

Yemen'deki Husiler, Yunanistan tarafından işletilen Liberya bandıralı yük gemisi Eternity C'ye düzenledikleri saldırının anlarını paylaştı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kızıldeniz’deki yük gemisinin vurulma anı ortaya çıktı (Video)
Takip Et

Kızıldeniz'de saldırıya uğrayan Liberya bandıralı, Yunanistan tarafından işletilen yük gemisi Eternity C'nin vurulma ve batma anı görüntüleri ortaya çıktı.

Yemen'deki Husiler, Kızıldeniz'de saldırdıkları Yunanistan tarafından işletilen dökme yük gemisi Eternity C'nin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde, Liberya bandıralı gemiye doğru çok sayıda füze fırlatıldığı, geminin battığı anlar yer aldı.

4 kişi hayatını kaybetti

Pazartesi saldırıya uğrayan gemide, 21 Filipinli ve 1 Rus olmak üzere 22 mürettebat bulunuyordu. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetmişti. Denizcilik güvenliği kaynaklarına göre gemi, deniz dronları ve insanlı sürat teknelerinden fırlatılan roketatarlarla (RPG) saldırıya uğramıştı.

Altın, dolardaki zayıflıkla yükseliyorAltın, dolardaki zayıflıkla yükseliyorAltın Haberleri

 

Bakır fiyatlarında düşük seyir sürüyorBakır fiyatlarında düşük seyir sürüyorEmtia Haberleri

 

Dünya
Aliyev ve Paşinyan barış için masada: Kritik görüşme başladı
Aliyev ve Paşinyan barış için masada: Kritik görüşme başladı
AP üyesi Nemec, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'yi 2026 Nobel Barış Ödülü için önerdi
AP üyesi Nemec, BM Filistin Özel Raportörü Albanese'yi 2026 Nobel Barış Ödülü için önerdi
Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ABD'nin İsrail'in "işgal planına" karşı çıktığı öne sürüldü
Gazze'de ateşkes müzakerelerinde ABD'nin İsrail'in "işgal planına" karşı çıktığı öne sürüldü
Teksas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı
Teksas'taki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 119'a çıktı
Hamas, 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti
Hamas, 10 rehineyi serbest bırakmayı kabul etti
ABD'den Türkiye merkezli yasa dışı finansal ağa yaptırım
ABD'den Türkiye merkezli yasa dışı finansal ağa yaptırım